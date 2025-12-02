Basta follie di guerra. Altamura per la pace… e il buon senso

ha chiesto la grazia al Presidente del suo Stato per una serie di processi pendenti, continuano a lavorare perché il Belpaese metta mano alla tasca e finanzi una campagna da ” Cyber, bomba e moschetto per l’Italia al fronte dal dubbio effetto…” Ad Altamura il Comitato ”Altamura per la pace” non sta a guardare e giovedì 4 dicembre, alle 18.30, presso il Liberhub ”Giampiero Zaccaria” ha organizzato un incontro sul tema ” Il costo della follia”. Ne parleranno Piero Castoro del Centro Studi Torre di Nebbia, Michele Capriati, docente di politica economica presso il Dipartimento di scienze politiche all’Università di Bari e Andrea Catone, del comitato articolo 11 della Costituzione ”L’Italia ripudia la guerra”



IL COSTO DELLA FOLLIA

Il Comitato “Altamura per la pace”, in collaborazione con LiberHub Gianpiero Zaccaria, organizza un incontro per riflettere sulle conseguenze del riarmo globale, in cui tutto il mondo sta sprofondando.

Anche nel nostro paese si sta discutendo una legge di bilancio che contribuirà ad aumentare le ingiustizie sociali a favore del riarmo e per questo gli italiani stanno scendendo in piazza rispondendo agli appelli dei sindacati e anche a livello spontaneo.

Infatti questa situazione ci preoccupa profondamente perché siamo convinti che il riarmo globale sia una pazzia, nelle mani di capi di stato, senza scrupoli, che rincorrono solo interessi economici e “ridefinizioni di poteri” nell’ottica di un nuovo colonialismo.

Con i tre relatori rifletteremo sulle implicazioni economiche, etiche, costituzionali e sociali di questa corsa alle armi.

Un incontro per riflettere e agire.

La pace è un diritto con fondamenta costituzionali, ma è anche una scelta. È tempo di dire basta alla logica della guerra e alla tendenza di chi la vuole normalizzare.

Tutta la cittadinanza è invitata .