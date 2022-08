Basta con la carica degli Ungulati. Ma quella legge è superata

Non è la prima volta che Rocco Tauro, capogruppo in consiglio comunale di “Montalbano- La città che Vogliamo’’ , interviene sui pericoli e sui danni procurati dai cinghiali. Chiede al sindaco Piero Marrese di convocare l’assemblea per rafforzare una richiesta di interventi efficaci e anche una conferenza dei sindaci. Una questione sentita, da agricoltori e cittadini. E, del resto, la legge sulla caccia è superata. Sarebbe un primo tassello per cambiare le cose, vista anche l’inconcludenza – finora- dei tavoli regionali. E, a proposito di partecipazione, Tauro esprime rammarico e protesta sul mancato invito alla inaugurazione del “Belvedere ” dedicato al sindaco di Pollica

Il gruppo consiliare di minoranza, “Montalbano -La Città che Vogliamo”, ha prodotto una urgente richiesta di convocazione del consiglio comunale, da tenersi all’aperto, con possibilità di interventi da parte di associazioni e liberi cittadini sull’annosa, ma sempre pericolosa, emergenza dovuta alla presenza di un numero sconfinato di cinghiali sul nostro territorio.

Ungulati che nelle ultime sere hanno preso l’abitudine, ( non solamente di scorrazzare nei campi, facendo enormi danni alle colture, al pericolo, anche mortali, per incidenti stradali su tutte le strade di ogni livello, la preoccupazione di vederseli arrivare a pochi centimetri, mentre si è intenti alle faccende agricole), ma ormai anche quella di passeggiare, in cerca di cibo e chissà cos’altro, nelle vie principali della città.

Una superata quanto anacronistica legge nazionale sulla caccia, la 157/1992, che non si riesce, colpevolmente, a cambiare in parlamento, per colpa di ben definite associazioni lontani anni luce dalla realtà, ha finito per creare una vera e propria emergenza, che è allo stesso tempo sanitaria, di pubblica incolumità, di elevato danno economico e di pericolo costante.

Che si attarda a considerare la presenza di questi fastidiosi ungulati come un semplice problema di caccia, idea assolutamente sbagliata quanto strampalata.

Invitiamo il sindaco Marrese a dare corso a quanto previsto dal Regolamento consiliare a convocare senza indugio l’assemblea stessa.

Suggerendogli anche, visto che è pure presidente della Provincia, di convocare la conferenza dei sindaci della provincia a chè si decidano interventi urgenti e non più procrastinabili, e in totale deroga ad una iniqua legge nazionale responsabile della perdita di vite umane, sull’intero territorio provinciale con tutti i mezzi possibili, e istituendo un commissario ad acta per tale fenomeno di allarme sociale.

Non è più tempo di parole, ma di azioni concrete.

18/08/2022

Leonardo Roco Tauro

Gruppo Consiliare

“ Montalbano -La Città che Vogliamo”

BELVEDERE VASSALLO. POTEVATE INVITARCI

Bene ha fatto la passata l’assemblea comunale nel 2016 ad approvare alla unanimità la delibera, su proposta dell’allora consigliere comunale di minoranza, Leonardo Giordano, dell’intitolazione di un suggestivo angolo del nostro paese: l’affaccio sulla val d’Agri, con i suoi struggenti calanchi, al martire della legalità, Angelo Vassallo, eroe pescatore e sindaco di Pollica, massacrato dalla camorra nel 2010, per resistere alle sue azioni criminose.

Ieri sera la cerimonia ufficiale dello scoprimento della targa che ne ricordi per sempre il martire campano.

Uomini coraggiosi da additare alle generazioni attuali e a quelle future, esempi di coerenza e legalità, contro criminalità organizzate e non.

Il gruppo di minoranza “Montalbano -La Città che Vogliamo” volutamente ha inteso non partecipare a tali celebrazioni, solamente fisicamente, perché moralmente ed idealmente, eravamo lì col cuore e con la mente e con la preghiera.

Perché ancora una volta l’amministrazione comunale in carica, che è la stessa di quella passata, non è nuova a questi sgarbi istituzionali nei confronti della opposizione in consiglio.

Solamente un invito a partecipare alla cerimonia, troppo poco per rendere onore e rispetto ad un eroe dei nostri tempi.

Viceversa, a tale evento andava richiesta la massima partecipazione dell’intero consiglio comunale, che nella sua organicità rappresenta pur sempre l’intera comunità montalbanese.

Così come alquanto strano appare la cerimonia di intitolazione a sei anni dal momento della delibera stessa.

Forse l’eccessiva l’autoreferenzialità dei “nostri” porta a produrre effetti tesi a far passare volutamente nell’oblio gli autori primi della nobile e meritoria iniziativa, non della loro parte politica?

Domanda alquanto legittima,visto il procedere di una amministrazione che non tollera a che gli altri possano essere propositivi, per la dannata paura forse di cedere parte del consenso di cui si fanno gloria ad ogni pi è sospinto.

Il gruppo di minoranza non sarà mai disponibile a svolgere ruoli di belle statuine, e comunque minori rispetto a quanto deciso dalla volontà popolare.

Né ora, né mai!

19/08/2022

Leonardo Rocco Tauro

Consigliere Comunale

Montalbano -La Città che Vogliamo