Lui Antonio Serravezza ci ha provato cinque anni fa a impegnarsi per la città, con entusiasmo e concretezza per la esperienza lavorativa maturata in mezzo mondo, ma il risultato e che si continua a giocare alla morra del ”20 e 20” e con un consolidato giro di ” Sì, sì” , ” Poi si vedrà”, ” Intanto pensiamo a conquistare il comune” con tutte le alleanze contraddittorie possibili e poi…” Ma intanto votami”. E così il consenso all’usato sicuro del civismo condito solo dall’interesse di area da quattro lustri buoni- con la scomparsa dei partiti tradizionali- abbiamo fatto tanti passi indietro. E Antonio se ne duole non poco allargando, sconsolato le braccia, e scuotendo la testa. Tanto da mettere in guardia dalle cortesie di questi giorni con i ”ricandidati” che abbassano il finestrino per ricordarti che si candidano, che ”questa è la volta buona per cambiare” all’insegna del ” ci conosciamo da anni, io mi impegno…chi verrà dopo, chissà”. Serravezza li bolla con un lapidario ” Mo, Basta!” e in materano consiglia, prima di votare di ” aprire occhi e orecchie”. E, aggiungiamo, attivate la memoria ricordando l’altro detto materano del ”frega compagno”. Un partito trasversale che conta sempre sulla buona fede altrui per essere rieletto.



L’amara riflessione di Antonio

La musica è sempre la stessa, non cambia. Prima tutti insieme per accaparrarsi il voto e poi? Nulla, si alza subito una barriera per non avere più contatti con chi li ha portati a sedere nel consiglio comunale. Questa storia deve finire, ci vuole rispetto e lo pretendiamo anzi non li vogliamo più e proveremo a cambiare compagine con le prossime elezioni amministrative.

Non è possibile che i cittadini non siano ascoltati e non debbano ricevere delle risposte. Lo sappiamo come vanno a finire queste cose. Siamo alla vigilia delle elezioni e chi è rimasto incollato alle sedie inizierà ad abbassare il finestrino della sua auto, a salutare cordialmente, a corteggiarti per riavere il consenso.

Ma basta con questa pratica vecchia ed obsoleta. Non ci sono bastati cinque anni di nulla di nulla? Sinceramente non riesco a comprendere chi sono i furbi loro o noi che continuamente ci lamentiamo e ci facciamo scivolare addosso qualsiasi cosa? Noi, veri cittadini, desideriamo essere partecipi di tutti i programmi messi in campo e possibilmente condividerli per vivere in una città felice. Di amaro ne abbiamo già uno, quello gustiamo dopo un lauto pranzo, ora vorremmo entrare in una nuova era dove il dolce vivere deve far stare bene tutte le famiglie materane. Vogliamo una pattuglia attiva e competente per tutta la città in lungo e in largo, non a macchia di leopardo.

Perciò “aprit l’ucchij e le recchij” prima di usare bene la matita nell’urna.