Stavolta Antonio Serravezza, uomo d’acciaio delle passate elezioni, stavolta sarà un semplice elettore che ha scelto chi votare, per dare – da quanto ha detto e scritto in altre occasioni- un forte segno di discontinuità rispetto al passato. Per cui spazio a onestà, professionalità, amore per la città, la cultura, l’ambiente e a quanto è possibile per avviare una filiera di lavoro e progresso che valorizzi Matera città delle relazioni internazionali.Ed è per questo che invita i concittadini a votare con il cuore, mettendo da parte i clientelismi, i comparizi, i comarizi e le costrizioni devozionali del voto di favore che si tramanda di elezione in elezioni. Naturalmente il pro sindaco si beccherà una caterva di improperi, sottolineature, ma lui con sangue romagnolo dentro ”tirerà dritto” per la sua e la nostra Matera, convinto che cambiare si può. Basta volerlo.

Avviso per tutti i miei concittadini. Fra dieci giorni il nostro futuro sarà nelle nostre mani. La maggior parte di noi non è contenta per come l’amministrazione uscente ha governato la nostra città. Basta con le amicizie e parentele, il treno passa una volta. Se non userete il cuore e la testa rimanete in silenzio per i prossimi cinque anni. La nostra città ha bisogno assolutamente di persone attive e che sappiano pianificare e ricomporre il tessuto cittadino che la politica attuale ha saputo ignorare e sfaldare. Basta con i clientelismi. Non abbiamo bisogno di colori politici nazionali e regionali per gestire la nostra città. Non abbiamo bisogno delle passerelle dei capi partiti nazionali, loro non conoscono la nostra realtà e si scordano di Matera non appena scendono dal palco di piazza Vittorio Veneto. Non ci facciamo infinocchiare ma pensiamo a noi stessi che viviamo e vivremo la nostra città. La vergogna è ormai il passato il nostro futuro è nelle nostre mani. Quando metterete la croce sulla scheda elettorale siate fieri di quello che state facendo. Non c’è bisogno di manifesti, di santini, di vele che bloccano il traffico. Ci conosciamo tutti e siamo maturi per poter decidere chi ci dovrà rappresentare e dovrà fare i nostri interessi per i prossimi cinque anni. Votate il candidato sindaco e i candidati consiglieri che potranno fare la differenza. Matera Matera Matera ❤️