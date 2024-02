Basta chiacchiere e globalizzazione. Europa salga sui trattori

Quando i nodi arrivano al pettine o si forza la mano o si hanno coraggio e volontà per fermarsi e guardare in faccia la realtà, affrontando in concreto i problemi del mondo agricolo, che deve fare i conti con un mercato dove regole e prezzi vengono fatti gruppi finanziari , che decidono dove è meglio produrre, speculare affossando le economie di questo o quel Paese. Ed è quanto sta accadendo con la protesta avviata dagli agricoltori europei,che devono battere la grancassa in Patria e a Bruxelles. Dice bene Rocco Tauro da Montalbano Jonico, luogo che in passato ha ospitato altre proteste del mondo agricolo, i problemi vanno affrontati e risolti una volta per tutte, restituendo dignità e considerazione al settore altrimenti sarà la desertificazione dei territori, favorendo mire di gruppi finanziari e industriali che guardano alle business della chimica alimentare. Meno chiacchiere e il detto latino “Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur”, mentre a Roma vanno avanti le consultazioni Sagunto ( da Bruxelles alla Basilicata) viene espugnata, capitola…



AGLI ORGANI DI INFORMAZIONE

LORO SEDI

Comunicato stampa

IL MONDO AGRICOLO SI INFIAMMA!

Le centinaia di migliaia di trattori che stanno invadendo le strade delle nazioni dell’Unione Europea, arrivati sino a Bruxelles, cioè al suo cuore, creano uno scenario di protesta del mondo agricolo mai visto da quando è stata costituita l’Unione, appunto.

La crisi drammatica che coinvolge milioni di piccoli e medi imprenditori agricoli è sotto gli occhi di tutti. Così come altissimo è il numero delle aziende che stanno chiudendo battenti, perché impossibilitate ad andare avanti. Sino a tragiche conclusioni personali.

La protesta non potrà esaurirsi questa volta con i pannicelli caldi (riduzione del costo del gasolio, minore Irpef , deducibilità delle spese sostenute, maggiori indennizzi contro le calamità che purtroppo puntualmente si registrano in ogni angolo del nostro Continente, e sempre più frequentemente. Oppure programmi PAC senza senso, e privi di reali vantaggi per gli operatori agricoli, ecc).

il mondo agricolo chiede ben altro. Chiede di sopravvivere con dignità. Cosa che può avvenire solamente se si accetta di rivedere la logica economica una volta per sempre. Quella che il libero mercato non può più giocare sulla pelle e con la vita degli agricoltori. Dove chi produce ricava dieci, chi acquista paga 100. E il novanta per cento sono i ricavi per gli altri intervenuti. Una condizione che richiede un intervento forte e radicale da parte degli stati. Tutti, ad iniziare da quelli europei.

I più danneggiati da un sistema perverso e distruttivo.

Nessuno più potrà convincere i produttori agricoli che è il “bello della libertà dei mercati” massimizzare profitti in modo famelico. Senza alcun controllo. Perché è giunto al capolinea tale assioma. E il mondo agricolo che protesta vada avanti, a non fermarsi, anche nel pieno rispetto delle leggi e dell’ordine pubblico. Ma senza smobilitare. Affinché i troppo assenti burocrati di Bruxelles capiscano e prendano atto della gravità della situazione e del momento.

Su questi temi l’Unione Europa rischia seriamente di fare flop, sino alla sua implosione, perché non sono i singoli stati singoli gli avversari degli agricoltori,( anzi il governo italiano è quello che più di tutti si sta battendo al loro fianco), ma il luogo lì dove si discute degli atti irrisori. Giusto per calmare gli animi.

“Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur”.

Non è più tempo di discutere ma quello di agire. Pena la stessa sopravvivenza di un Organismo incapace e sordo ad ascoltare la voce dei popoli europei.

07/02/2024

Leonardo Rocco Tauro

Assemblea Nazionale Fdi