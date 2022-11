Basta cemento! Per il Centro Civico di Matera serve Piano ”attuativo”…

… Architettonico e urbanistico, naturalmente. Se in mezzo secolo buono di tentativi di ”affrontare” in maniera concreta, funzionale, senza i compromessi e le pressioni delle logiche e degli interessi della ”rendita edil finanziaria” il nodo e la scommessa di dare a Matera un centro civico moderno, ci riferiamo all’ex comprensorio direzionale tra cuore antico, collina di Macamarda e dintorni, a quest’ ora la ”Città dei Sassi” avrebbe risolto gran parte dei propri problemi. E senza dover fare i conti, interrogarsi, pensare a male per trovarsi bene…, con superficialità e mediocrità che hanno lasciato come stavano le cose o le hanno complicate. ”Mutamenti a Mezzogiorno’ con la consueta pazienza di Michele Morelli che, come tanti che vogliono bene e hanno memoria e ”disegno di città” va subito al sodo e chiede che l’Amministrazione comunale lavori a “un piano in grado di offrire soluzioni architettoniche per superare l’insieme disorganico degli edifici pubblici e privati che contornano l’intero ambito, a cominciare dall’indiscreta pensilina di Boeri (sperimentando eventualmente pratiche di “remodelage” del costruito incongruo). Parole di buon senso che richiedono altrettanta disponibilità, vista la preoccupante situazione di stallo (per motivi gestionali, sintetizziamo) che stanno rallentando o mettendo in forse la esecuzione, il completamento e la gestione di tante opere pubbliche. E qui il Comune dovrebbe avere il coraggio di dire ai Materani le ”cose come stanno”. E qui Morelli, che in passato ha avuto responsabilità amministrative, non nasconde le difficoltà del percorso “Può darsi che l’Amministrazione questa volta si faccia carico di queste istanze – conclude Morelli. e intraprenda la strada della partecipazione ai processi di trasformazione della città. Si tratta di un percorso tutto in salita che però vale la pena sperimentare se si vuole uscire fuori dall’autosufficienza”. E ha messo la mano nella piaga…

Matera : Il nuovo centro civico della città contemporanea

Il progetto di sistemazione di piazza Matteotti e dell’ex area delle FAL lascia in sospeso numerose questioni che solo l’adozione di un piano urbanistico attuativo forse potrebbe contribuire a risolvere.

Il bando di gara dei lavori per la sistemazione dell’ex area delle ferrovie Appulo Lucane e di piazza Matteotti,aggiudicati di recente, non è altro che l’epilogo di una lunga storia che va avanti da oltre mezzo secolo.

Ma cerchiamo di ricostruire questa vicenda che ha visto impegnati molti protagonisti locali e non. L’area oggetto dell’intervento era parte di un ambito molto più esteso destinato a divenire il nuovo Centro Direzionale della citta dei Sassi, previsione urbanistica già dettata da Luigi Piccinato a partire dal PRG del 1956 e confermata successivamente dalla Variante Generale del 1975.

Un’ampia area che includeva la collina di Macamarda, l’ex fabbrica di laterizi Manicone & Fragasso, la stazione centrale delle ferrovie Appulo Lucane, piazza Matteotti. Un’ area cerniera, interposta tra il centro storico, la citta dei Sassi, il Piano otto-novecentesco e la Matera moderna post bellica, quella “lunga ed estesa” dei quartieri popolari e della città pubblica cresciuta grazie alle leggi speciali di sfollamento degli antichi rioni Sassi.

Nel 1963, a seguito di un Concorso regionale, l’arch. Vincenzo Baldoni e l’ing. Piergiorgio Corazza, professionisti capaci, di altissimo profilo, la cui produzione professionale rimarrà esemplare nella città dei Sassi, elaborarono una prima proposta di piano particolareggiato. Il progetto coniugava in modo integrato servizi per la pubblica amministrazione, la cultura e la residenza proponendo edifici moderni in grado di colloquiare con la città storica.

Il piano non sarà mai discusso ne adottato dall’Amministrazione comunale.

Nel 1977 ci proverà Luigi Piccinato su richiesta della stessa Amministrazione comunale, ma anche questa volta non se ne farà nulla. Il piano particolareggiato di Piccinato. se reso esecutivo nel suo assetto essenziale, avrebbe conferito a quest’area, importante e nevralgica della città, un aspetto moderno, con la previsione di un teatro, un palazzetto dello sport, uffici e residenze “distribuiti a grappolo intorno alla collina di Macamarda …un piano che avrebbe dato vita ad una nuova centralità urbana riprendendo la tematica del town design e della gestione controllata dello sviluppo urbano” (G. Acito).

La non attuazione del piano particolareggiato di Piccinato porterà, negli anni successivi, alla suddivisione dell’intera area in tre micro ambiti, due dei quali riprodurranno le volontà dei proprietari dei suoli piuttosto che gli interessi pubblici.

Nel 1988, e successivamente nel 1993, si procederà all’approvazione dei piani di lottizzazione di “iniziativa privata” in variante al PRG. Piani che favoriranno la rendita fondiaria determinando una intensificazione della collina di Macamarda e dell’area ex fabbrica Manicone & Fragasso.

Piano di lottizzazione Centro Direzionale ‘88

Variante piano di lottizzazione Centro Direzionale ‘93

In seguito alla “messa in sicurezza della rendita fondiaria” della collina di Macamarda e dell’area ex fabbrica Manicone & Fragasso, nel 1988 l’Amministrazione affiderà l’incarico per la redazione del terzo piano regolatore generale dell’era moderna al prof. Gianluigi Nigro e al prof. Amerigo Restucci .

Nel 1993, mentre si discute di indirizzi generali del nuovo piano regolatore, di varianti del centro storico e dell’asse commerciale Matera – Venusio, l’Amministrazione comunale diede avvio al secondo concorso, questa volta nazionale, per la sistemazione di quello che rimaneva dell’ex Centro Direzionale: l’area subdiale dismessa della ex stazione centrale delle ferrovie Appulo Lucane, piazza Matteotti e l’insieme disorganico degli edifici pubblici e privati che la contornano.

Il concorso sembrava l’ultima occasione per tentare di ricucire e riconnettere organicamente le due parti della città ed evitare di ricadere definitivamente nel “catalogo delle città senza carattere e senza qualità, appiattita nella uniforme banalità di un offensivo linguaggio periferico” (M. Fabbri). L’idea progetto presentato dal gruppo coordinato da Raffaele Panella, Carlo Aymonino e Piergiorgio Corazza, si classificò al primo posto. Una progetto coeso, che legava i fronti del Municipio e del Tribunale con una nuova struttura contenente servizi pubblici e una piccola sala consiliare.

Il secondo progetto classificato, degli Architetti Associati, proponeva un nuovo centro civico a piazza Matteotti, l’abbassamento della quota della piazza al tracciato della linea ferroviaria, la trasformazione del vecchio edificio della stazione in un nuovo teatro della città, la nuova sala consiliare e una city-hall.



Più tardi lo stesso PRG del 1999 redatto da Nigro ( Restucci nel frattempo si era dimesso dall’incarico) confermerà la riqualificazione morfo tipologica e funzionale dell’area mirata alla creazione di un sito di relazione, con l’individuazione di nuove funzioni urbane proprie del centro città (teatro, sale espositive museali, sedi istituzionali, sala consiliare …).

La raccomandazione di Nigro era chiara il progetto doveva mirare alla ridefinizione urbanistica dell’intera area, un disegno organico, assicurando al contempo le funzioni della mobilità e della sosta.

Nel 2000, mentre il Consiglio comunale si apprestava ad adottare il nuovo PRG’99, l’Amministrazione comunale conferiva l’incarico per la redazione del piano urbanistico particolareggiato ai componenti dei primi due gruppi premiati al concorso del 1993.

Ma anche questa volta il progetto preliminare elaborato dal gruppo coordinato da Raffaele Panella non sarà mai presentato alla città, ne tanta meno discusso o approvato dall’Amministrazione comunale.

Nel frattempo, nel 2002, nell’ultima seduta del Consiglio comunale, prima dello scioglimento, su richiesta dei proprietari dei suoli e delle imprese, si procederà all’adozione del cambio di destinazione d’uso del Centro Direzionale, in corso di realizzazione, a favore della residenza.

Con il tempo, i volumi pubblici previsti inizialmente nell’area del parco ferroviario dismesso furono sacrificati per compensare il sovraccarico volumetrico residenziale della collina di Macamarda, intanto, il dibattito pubblico scivolava “in soluzioni sempre più banali, nella retorica della contrapposizione tra i fautori del verde e i sostenitori della nuova agorà” (G. Acito).

Nel 2008, la nuova Amministrazione pensò di risolvere la discussa vicenda della riqualificazione dell’area con l’ennesimo concorso di idee, invitando questa volte cinque architetti di fama internazionale: Dominique Perrault, Josè Maria Tomas Llavador, Emilio Ambasz , Daniel Liebeskind e Massimiliano Fuksas .

Secondo la nuova amministrazione con questa iniziativa “Matera si proietta ufficialmente in una dimensione europea, esaltando una delle sue principali piazze cittadine … rendendola il nuovo centro civico e il nuovo simbolo architettonico della città… Matera si prepara ad un salto di qualità… primo passo per rendere Matera

laboratorio creativo per l’architettura contemporanea e sede di centro applicativo della manutenzione urbana”. Sono solo alcune delle tante dichiarazioni che hanno fatto da contorno al concorso di idee.

Secondo le intenzioni dell’Amministrazione comunale, per la realizzazione dell’opera prima classificata (che sarà quella presentata da Josè Maria Tomas Llavador) si sarebbe dovuto procedere con il project financing per una spesa iniziale pari a circa 24 milioni di euro.



2008 Josè Maria Tomas Llavador

Nel 2009, a distanza di un anno dal concorso, con le dimissione del sindaco, si archivierà anche questo tentativo.

Con la designazione di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, la questione della sistemazione dell’ex stazione centrale delle ferrovie Appulo Lucane e piazza Matteotti assunse una accelerazione, l’obiettivo riqualificare l’area entro la fine del 2018.

L’Amministrazione, invece di dotarsi di un piano urbanistico, così come suggeriva il PRG ’99, affidava la soluzione del problema ai redattori del PUM e del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) ai quali veniva chiesto di elaborare un piano della mobilità e della sosta dell’intera area.

Il prof. Stefano Ciurnelli, redattore del PUMS, in più occasioni ha tenuto a precisare che il piano della mobilità e della sosta consegnato all’Amministrazione comunale costituisce senza dubbio “un riferimento” che non può essere assimilabile al piano urbanistico ed architettonico dell’intera area.

Nel 2018, la direzione delle FAL, in accordo con l’Amministrazione comunale, affidava all’arch. Stefano Boeri l’incarico di progettazione della nuova stazione centrale di Matera.

“La porta d’accesso al mondo”, così la definirà la nuova stazione Matera Centrale delle Ferrovie Appulo Lucane l’architetto Boeri. L’edificio (inaugurato a gennaio del 2019), secondo Boeri, doveva diventare un simbolo della Città dei Sassi, con una pensilina immediatamente riconoscibile e uno spazio ipogeo a cielo aperto, ”mettere in connessione diretta Matera con gli aeroporti più vicini e quindi con il mondo”.



Stazione Centrale FAL – 2018 Boeri

Chiuso il grande evento, si ritorna a parlare della sistemazione dell’area nell’estate del 2020, due mesi prima del rinnovo del Consiglio comunale. L’amministrazione uscente approverà gli elaborati tecnici della sistemazione dell’area, frutto della sintesi delle proposte progettuali di Boeri e di Ciurnelli, dando mandato al dirigente di attivare il bando di concorso per i lavori di sistemazione dell’ex area delle Ferrovie Appulo Lucane e di piazza Matteotti ( bando di gara che sarà pubblicato nel 2021 dalla nuova amministrazione). “Dove c’era cemento ora ci saranno alberi, piante e attrazioni originali per esaltare i valori comunitari della città e offrirli ai visitatori per farli diventare oggetto di interscambio culturale”, così commentava l’ex sindaco alla fine del suo mandato dimenticando che gran parte degli alberi graviteranno su piattaforme di cemento.



2021 Progetto definitivo appaltato, oggetto di indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera.

E siamo alla fine della storia, l’ “appalto concorso” è giunto al termine e in questi giorni è stato sottoscritto il contratto con la ditta esecutrice.



Il Progetto esecutivo aggiudicato risulta fin troppo aderente al progetto definitivo appaltato.

Come abbiamo avuto modo di precisare più volte, il progetto che si realizzerà lascia in sospeso numerose questioni che solo un piano urbanistico architettonico attuativo potrebbe risolvere.

Un piano che tenga conto della necessità di evitare la cementificazione dell’area verde di proprietà pubblica adiacente il Tribunale, considerata da sempre area inedificabile ( dal PRG’75 di Piccinato, dal piano di lottizzazione della collina di Macamarda dell’88 e del ‘93, dal PRG’99 di Nigro) e che invece rischia, secondo quanto riportato nel Regolamento urbanistico approvato nel 2021, di essere cementificata con un sovraccarico volumetrico di tipo residenziale pari a circa 13mila metri cubi.



Image Area verde di proprietà pubblica adiacente il Tribunale che secondo quanto riportato nel Regolamento urbanistico approvato nel 2021 rischia di essere cementificata.

Un piano che renda funzionale il tratto stradale di via Aldo Moro al nuovo centro civico, in particolare il tratto che separa il parco ferroviario dismesso dalla sede del palazzo di città e del tribunale.

Un piano che risolva il tema dell’ingresso principale del municipio e dell’ubicazione della sala consiliare lungo via Moro (come del resto lo avevano immaginato i progettisti del palazzo di città, Baldoni e Corazza).

Un piano che faccia chiarezza sulla destinazione pubblica dell’area di sedime dell’attuale scuola Torraca (che stando alle decisioni poco accorte assunte dalla passata e dall’attuale amministrazione dovrà essere abbattuta per poi essere riedificata nei pressi della ex centrale del latte di via delle Nazioni Unite) evitando che diventi un parcheggio di scambio (PUMS – metrotranvia dei Sassi).

Un piano in grado di offrire soluzioni architettoniche per superare l’insieme disorganico degli edifici pubblici e privati che contornano l’intero ambito, a cominciare dall’indiscreta pensilina di Boeri (sperimentando eventualmente pratiche di “remodelage” del costruito incongruo).

Può darsi che l’Amministrazione questa volta si faccia carico di queste istanze e intraprenda la strada della partecipazione ai processi di trasformazione della città. Si tratta di un percorso tutto in salita che però vale la pena sperimentare se si vuole uscire fuori dall’autosufficienza.

Matera, ottobre 2022 michele morelli