Basilicata, Umbria e Molise chiedono 5 consiglieri regionali in più!

Nonostante il livello di gradimento della politica, anche nelle istituzioni, sia ai livelli più bassi mai raggiunti nella storia repubblicana, non sembra ridursi la famelicità della stessa per compensi (vedi raddoppio bonus ai deputati per smartphone e pc) e poltrone. A quest’ultima categoria apparterrebbe la discussione che sembra essersi sviluppata nelle ultime sedute della Conferenza delle Regioni (presidente Massimiliano Fedriga – Lega) in cui quelle con “soltanto” 20 consiglieri, ovvero Basilicata, Umbria e Molise (tutte con meno di 1 milione di abitanti) avrebbero avanzato la richiesta di aggiungere 5 posti in Consiglio e almeno un paio in giunta. “Siamo ancora in una fase istruttoria – spiegano dalla Conferenza– Non è deciso, si sta ragionando su diverse ipotesi“. Ma il fatto stesso che si ammette che se ne discuta è di per se stesso una prova che una spinta c’è in tale direzione. E difficilmente, di fronte a una richiesta unanime delle Regioni, questo governo potrebbe tirarsi indietro. Cosa sicuramente nota a chi ha messo in moto il percorso. Ricordiamo che fu l’art.14 della legge 138/2011, in nome della spending review, ad imporre una soglia di 20 consiglieri per le Regioni a statuto ordinario fino a 1 milione di residenti; di 30 consiglieri fino a 2 milioni di abitanti (sono 5 Regioni); di 40 consiglieri fino a 4 milioni di abitanti (Puglia e Toscana); di 50 consiglieri fino a 6 milioni di abitanti (Lazio, Campania, Emilia e Piemonte) fino alla Lombardia, che superando i 9 milioni di residenti, arriva a 80 consiglieri. Ora sapendo come vanno le cose italiche che da cosa nasce cosa e considerato che è in corso una partita per l’autonomia differenziata all’interno della quale potrebbe essere necessario addolcire la pillola amara con qualcosa in cambio, non è detto che partendo dalle regioni piccole, a cascata l’incremento possa riguardare in proporzione anche tutte le altre. Ad occhio un centinaio di consiglieri in più e forse altrettanti assessori, con tanto di uffici e staff al seguito, con una spesa notevole tenuto conto del livello di compensi e rimborsi annessi. Cosa che non sarebbe di per se uno scandalo se non fossimo nel pieno di una crisi di credibilità della politica e soprattutto sociale in cui si fa cassa persino sulle pensioni e sul sostegno a chi non lavora….perchè non ci sono soldi.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.