Da Pasquale Tucciariello coordinatore regionale pro-tempore della Federazione Popolare dei Democratici Cristiani, viene una interessante e argomentata provocazione, per fare della epidemia da virus a corona una opportunità di rilancio sociale, spirituale e anche economico, per certi versi, in una Basilicata – con dati statistici impietosi sul piano demografico e della dotazione dei servizi- ridotta davvero a chiedere la carità. Pochi vaccini e con tante discriminazioni e disfunzioni organizzative, segnate dall’ipocrisia di giustificazioni senza né capo e né coda. E’ questione di uomini e donne , che hanno sacrificato sull’altare del protagonismo, della mediocrità e del familismo immorale con lo smantellamento della medicina del territorio e l’assenza di capacità di ascolto dei bisogni del territori , quanto sarebbe servito in momenti di difficoltà come questa, per affrontare in maniera dignitosa l’emergenza coronavirus. Niente legge della carità in una regione, dalle radici cristiane, che sprecherà 23 milioni di euro per l’attivazione di una facoltà di medicina ex novo e a numero chiuso, della quale non avvertiamo affatto il bisogno. Anzi. Vista la continua migrazione sanitaria verso strutture extraregionali da Potenza a Matera,da Policoro a Melfi, da Lauria a Tricarico, quei soldi andavano investiti con spirito caritatevole ad attivare misure, strutture, servizi, per aiutare i tanti nuovi poveri aumentati con l’epidemia da virus a corona. La malapianta del protagonismo accentratore nel segno del dialettale ‘’ T’nim ‘mman tutt nuj’’ non farà che accentrare l’intensità del rosso vergogna di una Basilicata alla deriva. Altro che vuoti slogan su sostenibilità e anglicismi del covid free.



Basilicata in rosso, le opportunità.

1. Magari utilizziamo questo tempo di crisi per qualcosa di positivo, avendo più tempo per capire quale senso dare alle cose. Penso al bene comune, alla famiglia, alle tradizioni riempite di contenuti etici, ordine naturale delle cose e non artificiale, etica nei comportamenti, identità, sguardo metafisico. In Leone XIII, non c’è soluzione alla questione morale senza il vangelo. Il bene comune non è la somma dei privati egoismi individuali.

Bene comune e armonia sociale (giustizia sociale) sono i fondamentali della dottrina sociale della Chiesa. Il bene comune si realizza entro “quelle esterne condizioni le quali sono necessarie all’insieme dei cittadini per lo sviluppo della loro qualità e dei loro uffici, della loro vita materiale, intellettuale e religiosa, in quanto da un lato le forze e le energie della famiglia e di altri organismi, a cui spetta una naturale precedenza, non bastano, dall’altro la volontà salvifica di Dio non abbia determinato nella Chiesa un’alta universale società a servizio della persona umana e dell’attuazione dei suoi fini religiosi». (Pio XII, Roma 1942)

Per ordinare la vita economica dello Stato è necessario che si aggiunga alla legge della giustizia la legge della carità. Alcuni principi morali per attuarla: la dignità della persona umana; l’uguaglianza dei diritti; la solidarietà, cioè il dovere di collaborare in campo economico; la destinazione dei beni materiali a vantaggio di tutti; la possibilità di creare le condizioni per il lavoro; il libero commercio dei beni nel segno del giusto; la giusta remunerazione del lavoro; giustizia distributiva. Un buon sistema economico deve evitare l’arricchimento eccessivo che rechi danno a un’equa distribuzione; e in ogni caso deve impedire che attraverso il controllo di pochi su concentramenti di ricchezza si verifichi lo strapotere di piccoli gruppi sull’economia. (da Codice di Camaldoli, 18 luglio/24 luglio 1943). E un augurio: lo sguardo metafisico ci aiuti a comprendere il senso da dare alle cose.



2. Sono tempi di riorganizzazione del mondo Democristiano e Popolare, se ne avverte l’urgenza. Altri gruppi e singoli vagano da un partito ad un altro con disarmante disinvoltura non avendo un’identità a cui aggrapparsi, noi invece preferiamo ritrovarci uniti. Può essere un tempo importante. Fuori dal governo dell’Italia, delle regioni, dei comuni; fuori dall’apparato burocratico-amministrativo dello Stato; fuori dal governo della giustizia e dei suoi pericolosi giochi interni; fuori dai comandi delle scuole di economia le une contro le altre; fuori dai baronati universitari con le varie postazioni ben occupate che fingono ricerca scientifica ma spesso non la fanno; fuori dalle dirigenze centrali e periferiche della sanità e fuori da tutte le posizioni organizzative nella pubblica amministrazione; cioè fuori da tutto il potere che viene esercitato nell’Italia, alla nostra formazione politica che si richiama costantemente e fortemente alla migliore tradizione democristiana, cosa rimane? Un grande universo ideale, straordinarie possibilità di studiare e di progettare il presente e l’avvenire, tantissimo tempo per individuare chiamare organizzare formare persone e quadri dirigenti che prendano tra le mani questa nostra nuova creatura che poi accompagneranno verso importanti destini, e non è retorica. Questo stiamo provando a fare noi dalla Basilicata: non potere che non ci interessa, sì alla politica come dovere e come servizio, e poi idee studio programmi e progetti da proporre nei nostri territori. Ha ragione l’on. Gargani: l’Italia si salva e si fa con la nostra identità e con la forza delle idee e dei valori metafisici che le accompagnano.

Pasquale Tucciariello – coordinatore regionale pro-tempore Federazione Popolare dei Democratici Cristiani.