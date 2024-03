“Basilicata Oltre” confluisce in “Basilicata Casa Comune”

Il movimento Basilicata Oltre fondato dai consiglieri regionali Giovanni Vizziello e Massimo Zullino confluisce in Basilicata Casa Comune. Se ne dà notizia con una nota in cui si legge che trattasi di “Un’unione che è frutto di un percorso nato con la scelta dei due consiglieri regionali di opporsi alle scelte inadeguate e irresponsabili della giunta Bardi e proseguito nel confronto con l’impegno civico che si è animato intorno alla formazione di Angelo Chiorazzo e Lindo Monaco.”

“La scelta di Basilicata Casa Comune – spiegano Vizziello e Zullino – rappresenta il logico sbocco per chi ha fatto una scelta moderata e coraggiosa che esalta l’importanza dell’impegno sociale e il bene comune.” “Ritroviamo nelle scelte fondative di Basilicata Oltre – dicono Chiorazzo e Monaco – la stessa urgenza di superare una situazione insostenibile che è stata alla base dell’impegno dei tanti esponenti civici che hanno scelto di dare vita a Basilicata Casa Comune. E la coincidenza di valori e obiettivi ha portato a una confluenza di cui siamo felici”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.