Basilicata in recessione? Caro Tanino non è solo questione di classe dirigente.Ma…

…anche di progettualità di buon senso, legata alle priorità del territorio che versa in una situazione di degrado (frane, perdite idriche,) , di infrastrutture da sistemare e potenziare o da mettere in rete che avevamo abbozzato con la Zes di prossimità, porto di Taranto-retroporto area jonica e dintorni, senza dimenticare le potenzialità legate ad ambiente, energia, cultura, da mettere in rete. A dirlo è Pierluigi Diso , Ass. Zes Lucana , che ha raccolto le considerazioni di una figura scudocrociata del passato come Gaetano ‘’Tanino’’ Fierro sindaco plurisuffragato nella Potenza degli anni ’80 e poi assessore regionale alle attività produttive. Per quest’ultimo il Sud deve trovare coscienza e uomini giusti, preparati. Mica facile i giovani vanno via e la formazione politica non c’è ancora, aldilà di sparute iniziative. Dibattito aperto. Al momento, frase fatta, è buio Fitto (Zes unica a parte che penalizza la Basilicata) e con una classe dirigente inadeguata e con tanti rimpianti per la stagione di Fierro e altri, quando la Regione Basilicata aveva il primato nel Sud per la programmazione e la spesa di fondi comunitari. Altri tempi, altri uomini alla guida degli enti locali, preparati e con il senso di servizio per il territorio e in grado di lavorare per progetti strategici.



LA RIFLESSIONE DI PIERLUIGI DISO

L’amico Tanino Fierro parlandomi di “..un Sud che non ha bisogno di miracoli, ma di coscienza, coraggio e uomini giusti” ha provocato questa mia riflessione.

Il Mezzogiorno rimane una delle più grandi sfide economiche e sociali d’Europa, segnato da storici divari infrastrutturali e demografici, ma la Basilicata ha tutte le potenzialità per assumere un ruolo centrale nel Sud Italia e nel Mediterraneo. Per trasformare questa transizione in realtà, la regione necessita di una classe dirigente orientata alla competenza tecnica, alla progettazione europea e alla cooperazione internazionale. Ecco emergere così il ruolo della Basilicata come Porta del Mediterraneo. La Basilicata non è più geograficamente isolata, ma un baricentro strategico protetto da due mari (Ionio e Tirreno) e strettamente interconnesso con le principali direttrici del Sud.

La centralità logistica: La vicinanza strategica al Porto di Taranto e lo sviluppo della Zona Economica Speciale (ZES) Unica del Mezzogiorno permettono alla regione di candidarsi come hub logistico e retroportuale naturale per le merci in transito nel Mediterraneo.

Matera come hub culturale e digitale: L’eredità di Matera Capitale Europea della Cultura e la creazione della Casa delle Tecnologie di Matera dimostrano come la regione possa attrarre investimenti nel turismo di qualità, nelle industrie creative e nel digitale.

L’hub energetico e ambientale: Con i suoi giacimenti di idrocarburi, i massicci investimenti nell’eolico e nel fotovoltaico, e l’enorme riserva idrica, la Basilicata è già un pilastro energetico decisivo per la transizione ecologica nazionale.



Il progetto per il futuro si regge su alcuni pilastri, a partire dal rilancio della regione e dal suo posizionamento euro-mediterraneo richiedono un piano d’azione concreto focalizzato su quattro pilastri strategici:

[Infrastrutture e ZES] ──> Collegamento Alta Velocità e potenziamento della costa ionica

[Transizione Ecologica] ──> Idrogeno verde, gestione idrica e filiera dell’automotive (Melfi)

[Innovazione Digitale] ──> Centri di ricerca e attrazione di nomadi digitali

[Turismo e Cultura] ──> Destagionalizzazione nei borghi e valorizzazione dei due mari.

Ma tutto ci richiede:

1. Infrastrutture materiali e immateriali: Completamento dei collegamenti ferroviari (come la linea Ferrandina-Matera) per agganciare l’Alta Velocità e potenziamento della rete in fibra ottica nelle aree interne.

2. Transizione industriale e Automotive: Riconversione del polo industriale di Melfi verso la produzione sostenibile e l’idrogeno, salvaguardando l’occupazione attraverso l’innovazione.

3. Contrasto allo spopolamento: Politiche attive per attrarre “nomadi digitali” e investimenti nei borghi storici dell’entroterra, trasformando l’isolamento in un valore di sostenibilità e qualità della vita.

Ma soprattutto richiede una nuova classe dirigente che sappia applicarlo. Per attuare questo progetto non serve una leadership basata sul clientelismo, ma una classe dirigente con una visione manageriale e internazionale, con:

• Competenza Euro-Progettuale: Amministratori capaci di intercettare e spendere con efficienza i fondi europei (come i fondi di coesione), superando la burocrazia paralizzante.

• Cultura di Rete: Leader capaci di fare sistema con le regioni vicine (Puglia, Campania, Calabria) per presentare il Sud come un unico grande distretto economico di fronte agli investitori esteri, un po’ l’idea di Raffaele Fitto con la ZES unica meridionale.

• Alleanza tra Pubblico, Università e Impresa: Una governance che metta al centro istituzioni d’eccellenza locale, come l’Università degli Studi della Basilicata, per bloccare la fuga dei cervelli e formare le competenze richieste dal mercato globale.

Il Mezzogiorno smetterà di essere un “problema” solo quando la classe dirigente lucana saprà rivendicare non più sussidi, ma investimenti strategici sulle proprie risorse uniche. Ci ha insegnato un ex sindaco materano che se le valide idee ci sono i soldi poi arrivano, ma bisogna saperli spendere per il bene della nostra terra.

Pierluigi Diso – Ass. Zes Lucana