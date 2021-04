La Basilicata rimane ancora per una settimana in arancione, ma da lunedì per la stragrande parte delle Regioni tornerà la zona gialla che porterà con sé le aperture di cui al recente decreto legge (possibilità di giocare a calcetto, cenare nei ristoranti anche alla sera, ecc.). Una forzatura “politica” contro l’evidenza dei dati e del buon senso.

Infatti, ciò emerge proprio dal monitoraggio odierno dell’Istituto Superiore di Sanità in cui si legge che: “Si conferma la lenta discesa dei nuovi casi e del numero di pazienti ricoverati, ma il quadro complessivo resta ancora ad un livello critico” per cui “È fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie”, con la prescrizione che è “obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi”.

Insomma, è sempre più evidente che quello che si avvia da lunedì è un azzardo sulla pelle degli italiani.

Certo, tutti vorremmo tornare alla normalità. E chi non lo vorrebbe? Ma ha prevalso quello che in TV qualche sera fa ha esemplificato Giuliano Cazzola (80 anni, ex Cgil, poi PdL, ora + Europa) dichiarando, senza vergognarsene, di ritenere “iniquo che una società vada in malora per far campare qualche anno in più uno come me e quelli della mia generazione“. Avesse parlato solo per lui, poteva anche andare bene. Ma, parlando della pelle degli altri, ha rappresentato quello che è tragicamente il sentire di un pezzo di società e della politica che spinge ancora in queste ore per riaprire tutto, mettendo in conto che in tanti possano tranquillamente campare meno, essere immolati.

Ma davvero non si poteva far diversamente? Che altri due mesi avrebbero mandato la nostra società “in malora”? Certo che no!

Avremmo avuto bisogno però di un Presidente del Consiglio che coraggiosamente, invece di assecondare le elettoralistiche fughe in avanti di taluni politici, si assumesse il coraggio di parlare chiaro al Paese e dirgli di stringere i denti per un altro poco.

A giugno, infatti, con la campagna vaccinale in corso avremo la popolazione ultrasessantenne (e forse anche fasce d’età inferiore) completamente protette e, sicuramente, con le attuali restrizioni anche contagi, ricoveri e decessi di gran lunga inferiori.

Non sarebbe stata questa la situazione migliore in cui poter assumere un rischio davvero ragionato e con basi più solide per fare quei passi in avanti decisivi per l’uscita da questo tunnel? Dopo tanti sacrifici, davvero altri due mesi sarebbero stati insostenibili?

Questa scelta affrettata oltre a costare vite umane, rischia di essere un boomerang se -con la ripresa dei contagi- dovesse costringerci ad un ritorno indietro.

Passare dal bianco al rosso è un’attimo….di dabbenaggine: Sardegna docet!

E mentre le Regioni reclamano in modo contraddittorio per aprire di più bar e ristoranti e chiudere di più le scuole, Andrea Crisanti, ancora oggi ci ha ricordato: “C’è la possibilità che il numero dei morti aumenti, arrivando anche a 5/600. Il rischio sono le persone che muoiono. E la maggior parte delle persone non muore in terapia intensiva ma vigile ed in condizioni di asfissia, una morte orribile, cominciamo a dire anche queste cose”.

Speriamo bene. Speriamo che abbia torto.