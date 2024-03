Basilicata ”colonia” e senza Speranza. Che delusione…

..ma con un disegno preciso a giudicare dalla insistenza (anche questa volta) nella scelta di candidati legati in qualche modo, per curriculum, al mondo della sanità. E quanto ai programmi, alle cose da fare e a come farle silenzio assoluto. E questo, dopo la nomina di un oculista dell’Aor San Carlo, pozzo di san Patrizio della sanità lucana, per il campo progressista ( scomparsa, ovviamente, la dicitura di campo largo) non fa che aumentare malumori, delusione per il classico parto della montagna. Nulla nei confronti della persona, ma ancora una volta per la Basilicata si decide sui tavoli romani per nomine e riconferme, visto che le cabine di regia sono approdate altrove ormai da un paio di lustri.Non si meraviglino quanti per arroganza, presunzione e opportunismo rivolgeranno appelli a votare a quanti, delusi e disgustati, rinunciano al diritto dovere di recarsi alle urne perchè ” tanto sono tutti uguali”. Manca un mese al voto per le regionali e l’astensionismo,il malumore non può che favorire quanti sono il campagna elettorale da sempre. Pasquale Tucciariello sintetizza nella nota che segue la delusione per i candidati designati e approvati dai tavoli romani del centro destra, il riconfermato Vito Bardi, napoletano, del polo progressista Domenico Lacerenza, di origini pugliesi, ma da 25 anni in Basilicata come riporta una nota e forse un lucano. A essere obiettivi dovrebbero essere due….uno lo stesso Pasquale Tucciariello,di Rionero in Vulture (Potenza) per Area Popolare e l’altro Eustachio Follia di Matera per Volt. Altri? Chissà. Magari un brigante o una brigantessa ( nessuna donna candidata) che ravvivi una campagna elettorale che si annuncia deludente. Basilicata senza autonomia decisionale, una anticipazione della deriva che seguirebbe all’autonomia differenziata e alla privatizzazione dei servizi, a cominciare dalla Sanità.



Un napoletano, un barlettano e forse un lucano.

Una settimana fa si era conclusa, a Roma, la vicenda relativa alla candidatura elettorale del centrodestra in Basilicata che ha scelto Vito Bardi come presidente.

Nella serata di ieri si è conclusa, complice Roma, la vicenda relativa alla candidatura elettorale del centrosinistra in Basilicata che ha scelto Domenico Lacerenza, primario oculista, come presidente. Uno dei due è dato vincente, un campano e un barlettano.



Il primo, Bardi, ricandidato. Eppure, come ho più volte detto, in alcuni settori specifici particolarmente, ha mostrato criticità evidenti. Ragioniamo su alcune questioni.

La Giunta. Primo a farne le spese è stato Rocco Leone come assessore alla Sanità, l’ultima Donatella Merra alle infrastrutture. Ma è toccato anche a Gianni Rosa e a Franco Cupparo. Quattro assessori mandati via tra polemiche feroci e accuse reciproche di ritardi e incapacità amministrative. L’unico rimasto in sella Francesco Fanelli, assessore alla sanità. Evidentemente qui i risultati sono migliori? Lo scorso anno oltre 80 milioni di euro sono stati spesi per emigrazione sanitaria – sanità non attrattiva -, le nomine della governance quasi tutte sbagliate (al Madonna delle Grazie e al Crob di Rionero i disastri peggiori), dove sono stati chiamati a dirigere napoletani e romani. Altri consiglieri regionali hanno sbattuto la porta e hanno lasciato la maggioranza, altri invece ne sono entrati, più volte in crisi, consiglieri eletti da una parte hanno cambiato casacca. E’ storia saputa. Complessivamente si è trattato di un problema di capacità di tenuta politica: dialogo, adesione, coesione, visione. Bilancio negativo.

Agricoltura e ambiente. Il Consorzio di Bonifica è rimasto invariato. Circa 70 milioni di euro malgovernati per circa 6mila persone impegnate tra addetti alla forestazione (3200 unità), ex mobilità (1800), reddito minimo di inserimento (800). Nessun cambiamento è stato introdotto. Bilancio? Fallimentare, soldi non bene impiegati.

Parco del Vulture. Sono stati nominati due commissari e tre presidenti poi rimossi, la magistratura è stata interessata e ancora oggi sono in piedi denunce e accuse, a Monticchio per favore andateci e datene un’occhiata. Della funivia promesse a vuoto. Bilancio fallimentare.

Strade di collegamento. Rotte, interrotte, per frane e smottamenti, e segnaletica quasi completamente assente e paletti divelti e piegati e arrugginiti e illegibili e sfondati, il tutto lasciato lì nel completo abbandono. Basilicata tradita. E c’è dell’altro.

Il centrosinistra? E’ stato partorito un barlettano, Domenico Lacerenza, oculista, mai usato alla politica e alla pratica amministrativa. Accordi ed equilibri romani, s’è detto, questo passa il convento.

Grandi polveroni lasciati per le nomine dei candidati governatore, mai uno straccio di programma, o ipotesi di cambiamenti introdotti. Cosa vorranno fare di noi, ancora?

Forse, nella partita almeno ci sarà un lucano. Forse.

Pasquale Tucciariello, Area Popolare