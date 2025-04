Basilicata Casa Comune si “accasa” con Roberto Cifarelli

In mattinata Basilicata Casa Comune, in una conferenza stampa, ha ufficializzato l’appoggio al candidato sindaco Roberto Cifarelli. Un approdo non solo prevedibile da parte degli osservatori esterni, ma -come è stato rivelato- addirittura perseguito sin dall’inizio della discussione intorno alle amministrative materane. E’ stato lo stesso fondatore di BCC, Angelo Chiorazzo, a dire che sono stati loro a chiedere per primi a Roberto Cifarelli di essere il candidato sindaco a Matera. Dunque quello di oggi è stato un sostanziale ricongiungimento attraversato da due percorsi paralleli. Quello di Cifarelli con le primarie di Matera City Open e di BCC che ha invece partecipato al tavolo del centro sinistra (sino a sfilarsene qualche giorno addietro), perchè riteneva che toccasse alle forze politiche assumersi “la responsabilità” della individuazione del candidato. Se a qualcuno difettasse una linearità in questo percorso avvisiamo che potrebbe essere preso dallo stesso dubbio a fronte del proposito di perseguire -con questa operazione- di avviare una rifondazione del centro sinistra. Ma tant’è. E magari nel prosieguo del cammino essa potrebbe affiorare. Sebbene al momento la si veda improbabile scegliendo di convivere con chi sta dalla parte opposta del centro sinistra e che solo qualche giorno fa si è vantato di essere stata la mina che ha fatto esplodere il principale partito del centro sinistra. A parte queste quisquiglie, di sicuro, questa scelta di BCC rafforza la corsa di Roberto Cifarelli che vede così, come ha lui stesso auspicato nel suo intervento, la prospettiva di poter vincere al primo turno e far si che Matera “già il 2 giugno possa avere un sindaco con la fascia tricolore che interviene alla manifestazione della Festa della Repubblica“. Piccola nota di colore: Lindo Monaco, nel suo intervento, ha preso in mano il cellulare di Cifarelli sicuro di trovarci (e infatti c’era) una tessera onorifica che BCC gli regalò al momento della sua costituzione. Sempre Cifarelli ha concluso sottolineando il taglio del civismo che lui ha impresso a questa esperienza per poter capitalizzare al massimo la “materanità” della sua esperienza. Sulla pagina facebook di Giornalemio.it i video dell’intervento di Angelo Chiorazzo e quello di Roberto Cifarelli.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.