Basilicata Casa Comune perde ancora pezzi: la vice sindaca e 4 consiglieri di Potenza!

Sembrava fosse amore ed invece era solo un calesse….su cui salire per sfruttare quello che appariva essere il vento favorevole del momento. Viene in mente Troisi di fronte a questa slavina che da ieri sembra interessare il costone potentino di Basilicata Casa Comune. Il movimento promosso da Anchelo Chiorazzo per la sua cavalcata alla candidatura della Presidenza dell giunta regionale, intorno a cui si erano aggregati transfughi di diverse provenienze, serfando sull’onda del nuovo che avanza. Un movimento che per qualche momento ha lasciato intendere di poter proliferare anche in altre regioni. E che ora, invece sembra implodere proprio sui temi forti su cui ha centrato la propria discesa in campo: la partecipazione, la condivisione dal basso. Almeno a giudicare dal quanto scritto ieri da Fausto Santangelo per motivare le proprie dimissioni da presidente di Basilicata Casa Comune, e che oggi vengono ripetute paro-paro dalla vice sindaca (Federica D’Andrea) e quattro consiglieri comunali (Rocco Pepe, Marica Cillo, Francesco Villano, Claudia Marone) di Potenza per le proprie dimissioni. In una conferenza stampa -svoltasi questa mattina, infatti- gli stessi hanno ufficializzato l’abbandono del gruppo BCC per costituirne un altro dal nome “Area civica“, e nell’illustrare le motivazioni di tale scelta, il consigliere Pepe ha parlato della “inesistenza di un confronto e di una condivisione dei temi e delle priorità per la nostra città”. “Nel nostro simbolo – ha aggiunto D’Andrea – ci sono i motivi fondanti l’associazione: le persone, per la condivisione di temi politici, l’innovazione, dando spazio alla sostenibilità ambientale, e il territorio, nel senso di legame con le origini.

Vogliamo recuperare l’idea della piazza condivisa che si vuole aprire alla comunità per tornare a parlare di politica”.

Gli stessi hanno comunque assicurato che rimangono nel centro sinistra e a sostegno del sindaco Vincenzo Telesca. Al momento, dunque, dei cinque eletti Bcc può contare solo sul consigliere Giampiero Iudicello, salvo ulteriori novità. Si attende ancora una presa di posizione ufficiale di Chiorazzo sia sulle di missioni di Santangelo che su queste ultime del capoluogo di regione.