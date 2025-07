Basilicata Casa Comune Matera annuncia che sarà all’opposizione della Giunta Nicoletti

Il coordinatore cittadino Mino Di Pede di Basilicata Casa Comune ed il neo consigliere comunale Domenico Schiavo, comunicano di voler svolgere “con decisione il ruolo di opposizione ferma ma responsabile all’interno del neo costituito Consiglio Comunale” di Matera che si riunirà oggi pomeriggio.” “È questa -scrivono- una decisione che nasce dal rispetto che si deve alle libere scelte compiute dagli elettori dalle quali deriva anche un preciso obbligo di verità e chiarezza che riteniamo di dover assumere ed assolvere fino in fondo. Per queste ragioni rispetto alla ricerca delle larghe intese preferiamo il metodo di una chiara ed aperta dialettica democratica da sviluppare all’interno del Consiglio Comunale che parta innanzitutto dal pieno riconoscimento dei diversi ruoli e prerogative attribuiti dal risultato elettorale e che procedere sempre attraverso logiche costruttive, propositive e partecipate. Perchè governare non vuol dire comandare ma richiede che a tutti, sia alla maggioranza che alla minoranza, sia sempre riconosciuta una responsabilità comune e condivisa nella costruzione del “bene” comune” in quanto “bene di tutti e di ciascuno”.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.