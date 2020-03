Le parole di stima e riconoscenze del presidente della repubblica albanese Ilir Meta che ha inviato a Bergamo, una delle zone più colpite dall’emergenza covid 19, un gruppo di 30 tra medici e infermieri per aiutare e dare il cambio ai colleghi italiani, hanno commosso e non poco la comunità albanese di Basilicata. A cominciare da Donato Mazzeo, direttore di Basilicata Arbereshe che, insieme ad associazioni, sindaci e amministratori locali si è attivato per rafforzare quel ponte di solidarietà, di amicizia e di cultura che lega Tirana a Roma, l’Albania all’Italia alla Basilicata. Ma c’è ancora tanto da fare nella consapevolezza, che la guerra contro quel nemico invisibile si vince tutti insieme. Ora contano i fatti e contano i ponti di amicizia con i Paesi fratelli, a volte non allineati, come riecheggiava Radio Tirana fino alla caduta del muro di Berlino.