Basilicata: altro giro a vuoto del tavolo del centrosinistra.

Si è consumata, oggi a Potenza, un’altra riunione dei potenziali alleati di una coalizione che dovrebbe proporsi alle prossime elezioni regionali come alternativa alla maggioranza uscente. Altro giro, altra corsa… a vuoto sembrerebbe, a giudicare dalle prime dichiarazioni che riportiamo a seguire. Si attorcigliano sul nome. Ma di contenuti? Su quali cose da fare nella prossima legislatura questi partiti sarebbero daccordo? Hanno per caso steso un elenco base di obiettivi su cui convergerebbero? Boh! Non è dato sapere. Sembra che l’unica preoccupazione dei convenuti sia quella di stabilire CHI dovrà guidare questa armata (sempre più simile a quella Brancaleone) che al momento sembra non avere uno straccio di idea comune per il futuro della Basilicata. Evidenziare un’idea migliore di quanto fatto vedere da Vito Bardi e i suoi è molto, ma molto più urgente che stabilire se è più bello Chiorazzo o chi altri a fare il candidato Presidente. Il fatto che una cosa così banale non sfiori le menti dei contractor riuniti intorno al tavolo potentino è sconcertante, prima che preoccupante per le sorti di questa regione. Ed ecco il segretario del PD continuare a stare in bilico su Chiorazzo che rimane bello e bravo (certo che è difficile scaricarlo dopo averlo adottato di corsa), ma che si possono fare anche le primarie. Con il M5S e Azione che sparano contro le primarie, forse perchè temono di essere impallinati dall’azionista di maggioranza che punterebbe, come si capisce sul proprio beniamino. Per cui il tavolo sembra essersi incartato su primarie SI/primarie NO! Insomma, “grande è la confusione sotto il cielo” come direbbe il Gran Timoniere. Così come grande appare la incapacità di questa cosiddetta classe dirigente a svolgere il compito ad essa assegnato, applicando una logica politica elementare: verificare se si è daccordo su un programma base, fare una rosa di nomi potenzialmente in grado di rappresentarlo, sottoporla al gradimento dei potenziali elettori (non fose altro che per differenziarsi dalla metodica di destra tutta romanicentrica). E’ davvero così difficile? Oppure si tratta non nell’interesse dei cittadini ma dei posizionamenti? Il dubbio cresce e più diventa grande e più farà male, molto male a qualsiasi decisione si dovesse assumere calandola poi dall’alto. Ma tant’è! Ecco al momento le due dichiarazioni diffuse da PD e Azione: “Valuto positivamente la riunione del tavolo del centro sinistra, –scrive il segretario regionale del PD Giovanni Lettieri– dove registro la volontà dei partiti di stare insieme per costruire una forte coalizione progressista per guidare la Basilicata fuori dalle secche nella quale la ha condotta il governo Bardi. Confermo il giudizio positivo sulla candidatura di Angelo Chiorazzo e ritengo necessario condividere, attraverso il metodo delle primarie di coalizione, la scelta di una leadership condivisa. Unico modo per scegliere il candidato presidente è quello della partecipazione democratica. La riunione è stata aggiornata a lunedì spero si possa velocemente arrivare ad un al soluzione condivisa”. Mentre per Donato Pessolano (segretario regionale di Azione): “Al tavolo del centro sinistra al quale siamo stati invitati oggi, abbiamo ribadito la nostra posizione, già ampiamente espressa, di netta contrarietà alle primarie come unico metodo per l’individuazione della leadership dell’ipotetica alleanza per le prossime regionali. Siamo convinti che l’unità delle forze politiche riformiste, moderate e progressiste si possa perseguire solo attraverso l’individuazione di un metodo politico che sia il più condiviso possibile. Il Pd Lucano continua a fare orecchie da mercante, imponendo un candidato che non trova consensi in molti degli altri partiti. Azione è una forza repubblicana che ragiona senza steccati ed è ripiegata a lavorare per dare ai lucani e alle lucane una proposta politica e programmatica libera, democratica e concreta”. Altre dichiarazioni in questo servizio di Antennasud, come quelle di Lomuti (M5S) che torna a ripetere “nè imposizioni, nè veti sui nomi…..ma No alle primarie.” E come vorrebbe decidere? Fare un accordicchio tra di loro da “imporre” ai lucani? Magari sullo stesso nome di Chiorazzo? Strano che una tale opposizione ad uno strumento di democrazia dal basso venga da chi rappresenta un movimento che sul reclamare la partecipazione dei cittadini ha fatto la propria fortuna. Strano ma vero.

E su come si è concluso il tavolo odierno c’è anche Lindo Monaco (Coordinatore Politico Basilicata Casa Comune) che ha diffuso un comunicato furioso contro Livio Valvano che prima ha reclamato le primarie ed ora avrebbe fatto un giravolta. “Livio Valvano -scrive Monaco- che per mesi ha chiesto le primarie per individuare il candidato presidente del centrosinistra, tra il primo e il secondo giro di discussione del tavolo di coalizione cambia idea per un nuovo metodo. La verità è che quello che oggi hanno battezzato metodo Sardegna (dove si sono prodotte spaccature insanabili e ci sono due candidati) altro non è la variante del motto del marchese del Grillo (“Io sono io e voi non siete un… nulla”) a cui la vecchia politica lucana è stata abituata per decenni mortificando la partecipazione popolare. Sull’altare di questa regola nel 2019 il centrosinistra ha rinunciato a concorrere lasciando spazio a Bardi & C., ancor prima, nel 2013, alcuni pezzi hanno mobilitato un sistema di potere trasversale per condizionare la vicenda elettorale e oggi ritroviamo allineati a sostenerla i soliti vecchi sacerdoti del rito del potere, pronti anche a giocare contemporaneamente su più tavoli. Credo che parlare di campo nuovo, giusto, progresso o futuro sia uno sterile esercizio di retorica se prima non si mettono al bando questi comportamenti e chi se ne rende protagonista. Ci sono forze serie che, come emerge anche dal tavolo odierno, stanno facendo un percorso coerente per individuare la migliore soluzione per la Basilicata e non possono accettare di vedere il loro lavoro inquinato da pochi singoli guastatori. Candidarsi per il cambiamento vuol dire anche questo.”