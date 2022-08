Basilicata al voto tra volti noti, esordienti e l’incognita dei 18enni

Qualcuno ha mandato giù un sorso del nostro ” Amaro Lucano” per digerire l’esclusione o il ridimensionamento. altri hanno brindato per il recupero dell’ultima ora. Ma non sarà facile viste le incognite di un voto che presenta tante novità, a cominciare dalla riduzione del numero di parlamentari che passa da 13 a 7 e dell’abbassamento del voto per il Senato, con la carica dei 18enni e con l’elettorato che passerà a 448.669 elettori- come riporta un servizio pubblicato ieri da Il Sole 24 ore. I potenziali votanti saranno 37854 in più rispetto al 2018 pari a un incremento dell’ 8,4 per cento. Come e per chi voteranno visto l’oggettivo clima di sfiducia verso la politica, che continua a blaterare di spopolamento di aree interne, di emigrazione e di lavoro che rende sempre meno appetibile- sopratutto con il taglio e la carenza di servizi- vivere in Basilicata. Ma non siamo nè qualuquisti e nè pessimisti. Una parte, sia pur minima di loro, leggerà programmi e curriculum su sociali, quotidiani, seguirà alcuni comizi o magari, come accade. deciderà al momento sull’onda di pochi ma efficaci concetti che fanno presa. Quanto agli adulti continuano a fare sangue amaro, con la riforma dell’ennesima legge elettorale (il Rostaellum ) che tutela quanti in parlamento ci devono andare comunque perchè designati dai partiti. Pochi sanno delle dinamiche e dei conteggi dei sistemi uninominali, proporzionali, dei resti del Materano che contribuiscono in Basilicata a far eleggere qualcuno in provincia di Potenza, che non è possibile il voto disgiunto e altre dinamiche che ripropongono il solito interrogativo: ” Ma che democrazia è? Se non possiamo scegliere? Visto che decidono tutto da Roma?” Interrogativo legittimo, che impedisce le riforme. L’altro è sulla elezioni dei candidati materani? Ce ne sono di noti da Michele Casino, parlamentare uscente, alle nuove candidature ”note” come Antonio Materdomini, Luca Braia, Tito Di Maggio o che lo sono meno e che troverete nelle diverse liste e raggruppamento di diverse formazioni e sensibilità come Sergio Forte e tanti altri, che magari riconoscerete da una foto o attraverso vari contatti che stanno già per arrivare. Vota Antonio? Ci sta tutto.



LE LISTE

1) Italia sovrana e popolare

uninominale alla Camera – Giuseppe Lariccia

uninominale al Senato – Michele Signa

proporzionale alla Camera – Giovanna Corricciati, Salvatore Scrascia e Sabina Austeri

proporzionale al Senato – Giuseppe Di Bello, Elvira De Paola

2) Partito Comunista Italiano

uninominale alla Camera – Giuseppe Amodeo

uninominale al Senato – Antonio Pallottino

proporzionale alla Camera – Giuseppe Amodeo e Carmela Santaluce

proporzionale al Senato – Adriana Cardillicchio e Antonio Pallottino

3) Unione popolare con De Magistris

uninominale alla Camera – Ritunnano Vincenzo

uninominale al Senato – Colangelo Giovanni

proporzionale alla Camera – Ritunnano Vincenzo, Renna Felicetta, Dubla Giuseppe

proporzionale al Senato – Carbone Danilo, Cossu Margherita

4) Movimento 5 stelle

uninominale alla Camera – Viviana Verri

uninominale al Senato – Antonio Materdomini

proporzionale alla Camera –Arnaldo Lomuti, Arjana Bechere e Eustacchio Ruggieri

proporzionale al Senato –Mario Turco, Agnese Gallicchio

5) PD

Sono l’attuale Sottosegretario agli Esteri, Enzo Amendola, e il deputato Vito De Filippo i

capilista del Pd per la Camera ed il Senato, in Basilicata.

All’uninominale i candidati della coalizione di centro

sinistra saranno Francesco Pietrantuono alla Camera e Ignazio

Petrone al Senato.

Completano le liste per il proporzionale alla Camera,

Beatrice Difesca e Rocco Pergola, con supplenti Silvio Altamura,

Micaela Triunfo e Gerardo Sangiacomo. Per il proporzionale al

Senato alle spalle di De Filippo ci sarà Maria Teresa Prestera

(supplenti Giovanni Vita e Mariachiara Montemurro).

6) LEGA

Tutto come previsto – Il segretario della Lega, Matteo

Salvini, ed il senatore Pasquale Pepe, sindaco di Tolve

(Potenza), saranno i due capilista per il proporzionale di

Senato e Camera, in Basilicata, per la Lega. Al proporzionale per la Lega, dopo Pepe, saranno candidati

l’assessore alle infrastrutture della Regione Basilicata,

Donatella Merra, ed il consigliere regionale Pasquale Cariello

(supplenti, Francesco Fanelli, Lorita Agresti e Massimo

Zullino). Al Senato è la consigliera del Comune di Potenza,

Stefania Polese, a seguire Salvini.

7) ITALIA VIVA E AZIONE

L’avevamo preannunciato, ma del resto era nell’aria. L’ex governatore della Basilicata,

Marcello Pittella, sarà il capolista per il proporzionale al Senato del terzo polo (Azione e Italia Viva), mentre il consigliere regionale della Basilicata Mario Polese, al proporzionale alla Camera. Per i collegi uninominali, alla Camera concorrerà il consigliere regionale della Basilicata, Luca Braia, ed al Senato Mariangela Guerra.

Dietro Pittella al proporzionale Antonia Mario Fidanza mentre dopo Polese, Antonella Zambrino e Antonio Dibiase.

8) NOI CON L’ITALIA

Sarà il coordinatore regionale della Basilicata di Noi con l’Italia, ex presidente del consiglio comunale di Potenza e attuale consigliere di maggioranza, Francesco Cannizzaro, il capolista per il proporzionale alla Camera per Noi moderati, partito che fa parte della coalizione

di centrodestra.

Dietro Cannizzaro, sempre alla Camera, è stata indicata l’assessore alle pari opportunità del Comue di Potenza, Vittoria Rotunno, seguita da Giovanni Mietitore. Per il proporzionale al Senato, i candidati saranno Tito Di Maggio e Mariolina Camardese.

9) Forza Italia (coalizione Centrodestra)

uninominale alla Camera – Salvatore Caiata (Fratelli d’Italia)

uninominale al Senato – Elisabetta Casellati (Forza Italia)

proporzionale alla Camera – Michele Casino, Rosanna Gruosso, Dino Bellettieri

proporzionale al Senato – Francesco Piro, Raffaella Calia

10) Fratelli d’Italia (coalizione Centrodestra)

uninominale alla Camera – Salvatore Caiata (Fratelli d’Italia)

uninominale al Senato – Elisabetta Casellati (Forza Italia)

proporzionale alla Camera – Aldo Mattia, Ivana Smaldini, Tommaso Coviello

proporzionale al Senato – Gianni Rosa, Annamaria Guerricchio

11) Impegno civico (coalizione Centrosinistra)

proporzionale alla Camera – Luigi Di Maio, Concetta Giordano e Alessandra Amitrano

12) GILET GIALLI

Hanno depositato le liste dei candidati anche i militanti dei Gilet arancioni e generale Pappalardo, che hanno candidato alla Camera Giovanni Palermo, Maria Palermo, Antonio

Quintavalle e Agata Giuliani, mentre al Senato Debora Granato.

13) ITALEXIT

Per l’Italia con Paragone

Italexit presenta al proporzionale alla Camera sarà capolista

Romina Paludi; al Senato, Roberto Robilotta, che concorrerà

anche all’uninominale per Palazzo Madama, con Giorgio

Santoriello a ricoprire la postazione per l’uninominale alla

Camera.

Per i sostenitori di Paragone, alla Camera,

oltre a Paludi, concorreranno Giorgio Santoriello e Rosalinda

Pischetola .AlSenato Giacinta Montemurro sarà il numero due in lista con

supplenti Luigi Petruccio e Maria Teresa Vaccaro.

14) VERDI – SINISTRA ITALIANA

Sarà Donato Lettieri il capolista

al proporzionale, in Basilicata, per i Verdi-Sinistra italiana Eal Senato, Domenico Mangieri.

I Verdi e Sinistra Italiana, che non hanno candidato nessuno

all’uninominale perché le postazioni saranno occupate dal Pd, al

proporzionale alla Camera sono stati anche candidati, Marina

Bianchi e Manuel Chiappetta; al Senato, Domenico Mangieri e

Livia Carella.

15) NOI DI CENTRO con Mastella

Torna il partito del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, democristiano della prima ora, ago della bilancia dei governi di centrodestra e centrosinistra del passato, che si presenta

con le liste del partito Noi di Centro . Per i mastellani, per l’uninominale alla Camera è stato scelto Luigi Marsico; al Senato, Piergiuseppe Antonio Pecoraro.

Capolista al proporzionale alla Camera è Maria Antonella

Minardi, seguita da Francesco Papaleo e Annalisa Pierro; per il

Senato, Salvatore Dibernardi e Giuseppina Nicoletti.



16) + EUROPA con Emma Bonino

Più Europa ha indicato Sergio Forte, Caterina

Sarciolla e Francesco Ambrosino per il proporzionale alla Camera

Per il proporzionale al Senato, i candidati saranno Domenico

Taratufolo e Antonella Squillacioti.

17) PARTITO ANIMALISTA UDCL- 10 VOLTE MEGLIO

Il “Partito animalista Udcl – 10 volte meglio”, che ha depositato i nomi dei propri

candidati. Gli animalisti lucani avranno Carmela Micale e

Cristiano Ceriello agli uninominali di Camera e Senato, mentre

al proporzionale, Pasquale Di Carluccio e Carmen Grazioso

concorreranno per Montecitorio e Linda Alessandra Bighetti,

Carmelo Carlo Callegari per palazzo Madama.

18) ALTERNATIVA PER L’ITALIA

E’ stato l’ultimo partito, nella serata di lunedì 22 agosto a presentare le liste in Corte di Appello a Potenza. Sono stati i rappresentanti di No green pass – Alternativa per l’Italia

Adinolfi – Di Stefano, E’ il leader del partito, Mario Adinolfi, a guidare lalista per il proporzionale al Senato oltre ad essere il

candidato per il collegio uninominale anche al Senato.

All’uninominale alla Camera concorrerà Dolores Galli che sarà

anche capolista per Montecitorio seguita da Domenico Casiero. Al

Senato, dietro Adinolfi, Maria Verita Boddi.



LE PRIME DICHIARAZIONI

MICHELE CASINO (Forza Italia)

MICHELE CASINO CAPOLISTA IN BASILICATA PER FORZA ITALIA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Michele Casino guiderà la lista di Forza Italia alla Camera dei Deputati in Basilicata alle prossime elezioni politiche del 25 settembre. I vertici del partito hanno rinnovato la fiducia all’onorevole Casino nel rappresentare la Basilicata alla prossima tornata elettorale.

“Servire il Paese nelle istituzioni democratiche – dichiara Casino- è un grande onore, un impegno che comporta responsabilità, dedizione, studio ed anche quel pizzico di sogno per far spiccare il volo al nostro territorio. In questi anni ho lavorato in Parlamento su numerosi provvedimenti di legge che hanno ridato lustro e centralità alla nostra terra nel panorama politico nazionale.

Per questo, con l’emozione di sempre, sono qui ad annunciarvi la scelta di riabbracciare una nuova sfida che vorrei condividere con ognuno di voi, da sempre fulcro del mio impegno politico. È l’inizio di una nuovo cammino che vorrei condurre con la determinazione di sempre: abbiamo tanto lavoro da portare avanti per ridare valore alla politica, con l’unico obiettivo di migliorare la qualità della vita delle cittadine e dei cittadini tutti. Le aspettative dei giovani lucani, delle famiglie, delle imprese, delle associazioni di categoria saranno al centro della nostra agenda politica. Perché una Basilicata migliore è possibile”.

Matera 22 agosto 2022



LUCA BRAIA (ITALIA VIVA)

Braia: una candidatura all’uninominale Camera per il Terzo Polo nella mia terra, da Lucano per rappresentare comunità e territori.

“La Basilicata al centro. Le battaglie, come i sogni, si realizzano con il cuore, la tenacia, l’impegno e la passione, tirando dritto per la strada che si è scelta di percorrere al servizio della propria comunità, territoriale e regionale. Ho accettato la richiesta del mio partito, Italia Viva, di candidarmi nel collegio uninominale della Basilicata per la Camera dei Deputati che comprende entrambe le province lucane di Matera e Potenza. Ringrazio la classe dirigente regionale e nazionale sia di Italia Viva che di Azione per la condivisione della scelta che ha determinato la mia candidatura, a partire dai coordinatori regionali e provinciali insieme ai sindaci e agli amministratori iscritti al partito, oltre che ai riferimenti nei vari comuni. L’impegno e il sostegno in campagna elettorale, sono certo sarà totale.

L’alternativa ai populisti e ai qualunquisti di destra e sinistra è possibile, l’importanza del progetto e della prospettiva politica dell’oramai costituito Terzo Polo, guidato da Matteo Renzi e da Carlo Calenda, richiedono un senso di sacrificio ma anche la consapevolezza di poter essere protagonisti di una grande sfida, che appare impossibile a noi “piccoli lucani” tra i “grandi” venuti o mandati per prendere uno dei nostri seggi contenibili e magari poi scappare.

Ci siamo e lotteremo, allora, in questa tornata elettorale, mettendoci la faccia e l’impegno anche diretto e personale.

Proveremo a parlare, insieme ai candidati del terzo polo composto da Italia Viva e Azione, alle lucane e ai lucani, a tutta la nostra comunità, di temi concreti. Dalla sanità al lavoro, dalle infrastrutture all’agricoltura, dai giovani alla nuova relazione ambiente-energia, con la serietà, la concretezza, il coraggio e il sorriso di chi crede nella bella politica, con la P maiuscola. Soprattutto, ci saremo con la coerenza di sempre rispetto alle nostre scelte riformiste, europeiste, moderate e democratiche.

Matera e provincia appaiono penalizzate dalle candidature di tutti i partiti. Pertanto, oltre che per la Basilicata tutta, essere presente e raccogliere istanze a cui provare a rispondere sarà quello che da subito farò in ogni angolo dei nostri territori, come sempre sino ad oggi fatto in ogni ruolo istituzionale, assieme alle tante energie locali Italia Viva e Azione della nostra splendida terra. Facciamo l’Italia, sul serio. Come Italia Viva e Azione, con le nostre liste di Camera e Senato siamo pronti per questa avvincente, complessa, difficile ma entusiasmante sfida, che insieme possiamo rendere possibile. Questa volta i lucani e le lucane, sono certo, sapranno benissimo cosa fare il 25 settembre, per difendersi.”

Luca Braia, consigliere regionale e capogruppo Italia Viva



+ EUROPA BASILICATA

Comunicato Stampa

+ EUROPA presenta in Basilicata la Lista per le Elezioni politiche 2022 in coalizione con il centro-sinistra.

+Europa è lieta di annunciare la presentazione di una lista rappresentativa del territorio lucano e dei Lucani.

Alla Camera dei Deputati, Sergio Forte, Caterina Scarciolla e Francesco Ambrosino.

Al Senato della Repubblica, Domenico Taratufolo e Antonella Squillacioti.

Si tratta di scelte ponderate, generate a seguito della formazione del gruppo +EuropaBasilicata avviatosi sul territorio da circa due anni ma che è forte delle esperienze e della competenze della tradizione progressista del partito a livello nazionale.

Un partito che lavora per i diritti di tutti, per una società solidale e progressista, dinamica e aperta, evoluta e liberale ma rispettosa dell’ambiente.

Un partito pronto ad accogliere gli stimoli e i suggerimenti di quanti vorranno ripartire dalla politica alta, dal merito, dalla trasparenza, dal confronto sano tra le idee ma soprattutto dalle soluzioni di cui la Basilicata ha bisogno per rispondere alle sfide dei prossimi 5 anni.

Saranno anni difficili, che richiedono serietà e competenza, in cui la scelta degli elettori sarà decisiva per lasciare nel passato populismi e sovranismi e guardare ad un futuro in cui i cittadini lucani siano sempre più cittadini europei.

Ufficio Stampa +EuropaBasilicata