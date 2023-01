Basilicata a sostegno rete informazione. Ma le risorse sono poche…

Uno stanziamento di 400.000 euro per le realtà impegnate nella rete di informazione in Basilicata, e con una prima annualità di 200.000. Una goccia nel mare del fabbisogno delle testate di settore, che vanno avanti con non poche difficoltà e senza un mercato pubblicitario degno di tal nome, a giudicare dai risicati investimenti di settore. Si attende che la Regione Basilicata pubblichi regolamento e bando. Sarà un assalto alla diligenza o quasi. Ma da quanto annunciato in una nota dello scorso anno, e ripresa nel servizio del collega Nino Sangerardi che evidenzia citando gli esperti del ‘’tresssette’’ l’esiguità della dotazione finanziaria, costituirà ‘’premialità’’ (ma non obbligo al momento) un aspetto legato al rispetto delle regole contrattuale. Altri parametri? Sede, continuità, specializzazioni? Boooh. Ma ritorniamo all’unica indicazione finora annunciata. “Costituisce fattore premiante, nell’assegnazione delle sovvenzioni economiche, l’aver promosso – riporta la nota- occasioni di assunzione e stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale giornalistico tecnico e amministrativo’’. Niente sommerso o scatole cinesi…Vecchia storia, argomento di trattazione sindacale. Attendiamo che la Regione sia conseguenziale. Altrimenti si ripeterà la consuetudine dei finanziamenti a pioggia forse per tutti,ma che servirà a pochi, o per pochi che lasciare forse le briciole ad altri.



Regione Basilicata, 400 mila euro per l’informazione locale

Nino Sangerardi

La Giunta regionale, pochi giorni fa, ha approvato il Programma annuale per gli interventi in favore delle imprese che operano nell’ambito dell’informazione locale, curato dal Direttore Ufficio stampa e comunicazione del Presidente e della Giunta lucana. Disposizione riconducibile alla Legge regionale n. 22 del 29 luglio 2022, articolo numero 3 comma 2.

Tra gli obiettivi del Programma : promuovere il pluralismo, la libertà, l’indipendenza e completezza dell’informazione in tutto il territorio lucano quale presupposto della partecipazione democratica dei cittadini, sostenere iniziative finalizzate all’innovazione tecnologica, al lancio di nuove start up, al miglioramento degli standard di qualità dell’informazione e della comunicazione, all’incremento dell’occupazione, assicurare la tutela del lavoro nel rispetto della disciplina contrattuale del settore e della normativa di equa retribuzione delle mansioni giornalistiche, esplicare un’informazione locale sul funzionamento della Pubblica Amministrazione al fine di concorrere a rendere effettivo “ il diritto dei cittadini ad essere informati attraverso il riconoscimento della comunicazione istituzionale quale parte integrante dell’azione della Pubblica Amministrazione”.

Quindi verrà reso pubblico l’Avviso per accedere alle misure finanziarie. La struttura incaricata della gestione e del controllo dei contributi erogati è stata individuata nella Direzione generale per lo sviluppo economico il lavoro e i servizi alla comunità della Regione Basilicata.



Possono partecipare al bando le società che realizzano la propria attività in uno dei seguenti comparti : emittenza televisiva digitale terrestre, emittenti satellitari, emittenza radiofonica analogica in modulazione di frequenza, web tv, web radio, stampa quotidiana e periodica a pagamento, stampa quotidiana e periodica free press, quotidiani e periodici online, agenzie di stampa quotidiana, imprese di produzione e distribuzione di contenuti informativi locali a carattere giornalistico, rivendite di quotidiani e periodici.

Costituisce fattore premiante, nell’assegnazione delle sovvenzioni economiche, l’aver promosso occasioni di assunzione e stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale giornalistico tecnico e amministrativo.

La norma regionale “interventi a sostegno dell’informazione locale” prescrive che “per ciascuna delle annualità 2022 e 2023 è autorizzata la spesa massima di euro 200.000,00”.

I professionisti del tressette napoletano di stanza, dalle ore 8.30 alle 13.30, sulle panchine di Piazza Umberto(Bari) a proposito del finanziamento pro-informazione lucana discutono intorno al quesito non campato in aria : “Ma 400 mila euro non è una cifra, diciamo così, poco congrua stante una Regione il cui territorio è pieno di gas e petrolio e acqua ?”.