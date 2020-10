Gli ospedali da campo donati dal Qatar all’Italia e trasferiti dal Governo italiano in Basilicata e in Veneto saranno completati nell’arco di un mese con tutte le attrezzature necessarie e diventeranno sia strutture Covid per ospitare pazienti sia per effettuare tamponi tramite metodologia cosiddetta “drive in”.

E’ uno dei diversi temi affrontati dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, nel corso di una conferenza stampa svoltasi in serata alla presenza dell’assessore regionale alla Salute, Rocco Leone, del direttore generale, Ernesto Esposito, e dei responsabili delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie lucane.

In merito alle strutture del Qatar, che saranno operative a Matera e a Potenza, il presidente Bardi ha chiarito che inizialmente dovevano essere completate a spese del paese arabo che le aveva donate. “Per varie ragioni questo non è accaduto – ha aggiunto Bardi – e pertanto ci siamo rivolti nei giorni scorsi al ministro Speranza che ha trovato immediatamente le risorse utili per dotare le strutture di tutte le strumentazioni necessarie”.

La Regione Basilicata si è anche ovviamente posta il problema della dotazione adeguata di medici ed infermieri. “A tal proposito – ha aggiunto Bardi – abbiamo chiesto a livello centrale di dotarci di adeguato personale considerato che la Basilicata, al momento, diversamente da molte altre regioni, non ha una facoltà di medicina da cui attingere. Il governo ha già predisposto i bandi e nel frattempo sono attesi a Matera 52 nuovi infermieri, 5 tecnici e alcuni biologi”.

Nel corso dell’incontro con i giornalisti il presidente ha anche annunciato alcune importanti novità in relazione al numero dei tamponi.

“Attualmente eseguiamo circa mille tamponi al giorno, ma l’obbiettivo è quello di arrivare subito a 2000 al giorno e poi, fra un mesetto, a 3 mila tamponi al giorno. Per quel che riguarda i test rapidi abbiamo chiesto a livello centrale di poterne effettuare mille al giorno per i prossimi 3 o 4 mesi”.

I tamponi vengono effettuali a tutto il personale scolastico, ai pazienti e al personale delle rsa, a tutto il personale medico ed infermieristico. Attualmente vengono processati in 5 strutture: Azienda ospedaliera San carlo, Ospedale Madonna delle Grazie, a Venosa, al Crob di Rionero e all’Istituto zooprofilattico di Foggia.

“Siamo inoltre in attesa – ha continuato Bardi – di ricevere un’attrezzatura che ci consentirà di effettuare tamponi in numero molto più elevato. Si tenga presente che la Basilicata è la regione con il più alto numero di casi intercettati per ogni singolo positivo”.

Il presidente Bardi, inoltre, ha chiarito che al momento “non sono previsti cali delle prestazioni sanitarie nelle strutture lucane”.

In merito alla comunicazione della situazione Covid-19, il presidente ha annunciato che da domani la Task Force alle ore 11,00 trasmetterà le notizie video aggiornate a quel momento. Gli stessi contenuti saranno poi diramati alla stampa come sta attualmente accadendo. In merito alla organizzazione della Task Force “ho disposto che due volte la settimana ci sarà una riunione che presiederò e alla quale parteciperanno anche i direttori sanitari e i rappresentanti delle strutture sanitarie di supporto. Inoltre, stiamo per istituire un team rapido di supporto presso l’Asm e l’Asp”.

Per quel che riguarda i vaccini antinfluenzali, Bardi ha ribadito che la dotazione attuale è di 74 mila dosi e che saranno raddoppiate nei prossimi giorni.

“Attualmente – ha concluso Bardi – non siamo in una condizione di emergenza tale da richiedere misure ancora più restrittive. Se dovessimo raggiungere il tracciamento di circa 1.200 tamponi positivi al giorno, vedremo quali misure adottare. La Basilicata è la regione che già nel mese di luglio si era dotata di un piano Covid 19. E anche per questo oggi siamo pronti a gestire questa nuova difficile situazione”.

Ecco a seguire l’ulteriore video messaggio diffuso questa mattina dal Bardi con l’invito ai più giovani di avere atteggiamenti prudenti e l’annuncio della richiesta alle scuole superiori di verifica l’attivazione della DAD almeno per un periodo.

Di seguito il testo sull’emergenza Covid-19, rivolto ai cittadini lucani:

“Care amiche e cari amici

Come era nelle previsioni assistiamo a una recrudescenza autunnale della pandemia. I numeri però qui in Basilicata non ci devono far preoccupare. Il sistema di monitoraggio messo in atto dalla Task Force e dalle Aziende Sanitarie Locali sta dando i suoi frutti.

L’alto numero dei tamponi effettuati serve proprio a questo. A scoprire gli asintomatici, quelli che una volta si chiamavano i portatori sani, e ad impedire il propalarsi del virus. L’ottica che ci muove è sempre la stessa. Quella della prevenzione.

Ed è per questo che entro poco tempo faremo in modo di rendere operativo anche il dono che ci è arrivato dal Qatar e che potremo mettere in funzione grazie ai fondi che sono stati destinati qui dal Ministro Speranza.

Queste strutture una volta in funzione serviranno anche ad alleggerire la pressione sugli ospedali e sul sistema sanitario regionale perché l’obiettivo è quello di far continuare in sicurezza le prestazioni sanitarie per tutte le altre patologie unitamente al Covid.

Quello che mi sento di rivolgere a tutti voi è un appello al senso di responsabilità, il mio obiettivo è quello di impedire una eventuale chiusura totale che avrebbe ripercussioni gravissime sulla vita di tutti noi.

Però per fare questo ho bisogno della vostra collaborazione.

Mi rivolgo ai più giovani.

Capisco la loro voglia di stare insieme. Il loro modo di fraternizzare, la loro socialità. Ma quello che chiedo, in questa fase, è di avere atteggiamenti particolarmente prudenti. Che non consistono solo nell’evitare assembramenti, ma anche evitare atteggiamenti che possono indurre la propagazione del virus. È un piccolo sacrificio che dobbiamo fare per vincere una grande battaglia così come pure stiamo ragionando con il mondo della scuola per vedere se è possibile attivare la didattica a distanza per le scuole medie superiori di ogni ordine e grado. Anche per un periodo limitato, proprio per evitare la circolazione del virus.

Insomma, il vostro senso di disciplina e rispetto delle regole ha fatto si che la Basilicata fosse tra le regioni virtuose durante la fase più dura della pandemia.

Ora sono ulteriormente convinto che il senso di responsabilità dei lucani insieme alle misure predisposte dalla Giunta farà sì che riusciremo a superare anche questa recrudescenza del virus perché come ho sempre detto: “Insieme ce la faremo”.