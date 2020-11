Era il 20 ottobre 2020 e Vito Bardi, nel corso di una conferenza stampa alla presenza dell’assessore regionale alla Salute, Rocco Leone, del direttore generale, Ernesto Esposito, e dei responsabili delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie lucane, comunicò che gli ospedali da campo donati dal Qatar all’Italia e trasferiti dal Governo italiano in Basilicata e in Veneto “saranno completati nell’arco di un mese con tutte le attrezzature necessarie e diventeranno sia strutture Covid per ospitare pazienti sia per effettuare tamponi tramite metodologia cosiddetta drive in”.

Ieri 14 novembre 2020, lo stesso Bardi, pressato dagli eventi e dalle critiche comunica -come si legge nel comunicato che segue- che, dati cause e pretesti (pandemia e ramadan nel Qatar) e le attuali condizioni, quelle tende montate a Potenza e a Matera saranno pronte per il 10 dicembre. Forse, aggiungiamo noi.

Ma ecco quanto dichiarato dal presidente della giunta regionale della Basilicata, commentando il servizio del Tg1 andato in onda ieri sera:

“I tempi stretti della tv a volte non consentono di esprimere compiutamente ragionamenti articolati, come appunto quello legato all’allestimento degli ospedali da campo donati dal Qatar a Potenza e a Matera.

Il Qatar si era impegnato a fornire, entro giugno, l’ospedale totalmente attrezzato, ma questo non è stato possibile sia per lo scoppio della pandemia nel Paese degli Emirati sia per il successivo Ramadan. Fatto sta che solo a seguito di un intervento congiunto del Ministro della Salute, Roberto Speranza, e della Regione Basilicata, vista la sostanziale indisponibilità del Qatar a continuare l’opera, a settembre è arrivato il finanziamento che ha permesso la prosecuzione dei lavori e l’avvio delle relative gare.

Le gare legate agli ospedali da campo sono state esperite, aggiudicate e i contratti di fornitura sono stati firmati.

La prima fornitura, relativa ai rinforzi strutturali, viste le diverse condizioni climatiche tra il Qatar e la Basilicata, arriverà entro un paio di settimane; mentre la seconda riguarda i moduli prefabbricati bagno e verrà consegnata entro il 23 novembre.

Contiamo di ultimare i lavori entro la prima decade di dicembre”.