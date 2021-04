Oramai siamo all’autocelebrazione ed in un eccesso di modestia il presidente della Regione Vito Bardi ha or ora dichiarato:

“Da giorni sui giornali e TG nazionali si parla del ‘Modello Basilicata’, ormai copiato in tutta Italia. Abbiamo avuto coraggio e abbiamo stupito tutti: abbiamo vinto una sfida e insieme possiamo vincere la battaglia contro la pandemia e tornare a vivere. Prudenza, responsabilità e orgoglio lucano. Avanti!”

Segue post scriptum : “PS: oggi primo giorno di somministrazioni prenotate e record assoluto di vaccinazioni in Basilicata, ben sopra la media nazionale. Il ‘modello’ funziona. Grazie a Poste Italiane e ai lucani”.

Alè! Sembra di sentire quel signore…si, proprio quello di rignano sull’Arno che nel 2015 rivolto ai suoi denigratori diceva: «Passiamo per il governo dei comunicatori, ma ritengo che il governo non sia stato bravo a comunicare quello che ha fatto, perché abbiano fatto molto di più di quello che abbiamo comunicato. E questo lo considero un errore clamoroso»….per poi aggiungere l’Italicum? «sarà copiato da mezza Europa». Sappiamo come è andata.