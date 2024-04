Bardi non risponde alle 10 domande del candidato del M5S

“Le dieci domande che ho posto a Bardi non hanno ricevuto risposta. Il presidente uscente della Regione Basilicata è sfuggito alla richiesta e questa sua mancanza di risposta lascia un’eco di silenzio che parla di più di quanto le parole potrebbero fare”. Lo dichiara in una nota Yuri Isoldi, candidato per il Movimento 5 Stelle al Consiglio regionale della Basilicata. “In quanto Presidente uscente – afferma Isoldi – aveva il dovere etico e professionale di contribuire ad una maggiore comprensione delle questioni sollevate, offrendo chiarezza e trasparenza. Così non è stato, e questa mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini, solleva forti dubbi sulla sua volontà di partecipare al dialogo aperto e di comunicare in modo responsabile con coloro che, in questo momento, ancora rappresenta”. “La mancanza di risposte va al di là di questo singolo episodio – continua il candidato M5S – è il riflesso di un atteggiamento più ampio che solleva serie preoccupazioni, vale a dire il disprezzo verso i temi e verso i cittadini della Basilicata. Ciò solleva naturalmente l’undicesima domanda: perché Bardi sfugge ed evita di rispondere alle domande sulla Basilicata? C’è forse qualche difficoltà che lo rende incapace di fornire una risposta? O semplicemente è troppo disinteressato per prestare attenzione?”. “C’è ancora qualche giorno prima del voto – conclude Isoldi – chi ha governato la nostra regione e si candida come presidente, ha il dovere morale di rispondere”.

