Bardi: nessuno strascico sul voto amministrativo delle recenti vicende regionali

“I risultati ottenuti del centrodestra in alcuni Comuni lucani sono sintomatici di una buona tenuta della coalizione e confermano il trend di cambiamento avviato in Basilicata. L’esito incerto in alcuni Comuni, poi conquistati dal centrodestra, rappresenta un segnale importante verso il quale porre la massima attenzione al fine di comprendere come meglio radicare impegno e presenza del centrodestra sui territori, anche in vista delle prossime elezioni Politiche.

L’esito di questo voto conferma inoltre che i lucani hanno compreso anche le vicende politiche che abbiamo vissuto negli ultimi mesi in Regione e che non hanno prodotto nessuno strascico sul voto delle Amministrative.

Come presidente della Regione Basilicata formulo gli auguri di buon lavoro a tutti i sindaci neoeletti che si troveranno ad affrontare sfide importanti, rispetto alle quali la Giunta regionale continuerà a offrire il proprio supporto in tutte le sedi”.

È quanto dichiara, soddisfatto, il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.