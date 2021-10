E’ da quando è iniziata questa maledetta pandemia che chiarezza e completezza nella comunicazione ufficiale della Regione hanno lasciato a desiderare. Spesso -chi ci segue lo sa bene- abbiamo sottolineato spesso che alcuni numeri non tornavano (mettendo su un banale foglio exel per portare una nostra contabilità), numeri che dopo un poco sono stati rettificati. Non aiuta la singolare somministrazione dei dati quotidiani del report della task force in due portate: una intorno a mezzogiorno ed un altra (spesso con qualche dato difforme dalla prima) con tabelle che vengono pubblicate intorno alle 14,00. Ma questo passa il convento e ci si è adattati.

Oggi è capitato per la seconda volta (https://giornalemio.it/cronaca/basilicata-calano-ricoveri-e-contagiati-ma-bardi-sbaglia-numeri-sui-vaccinati/), invece, di leggere due comunicati ufficiali contenenti dati diversi di coloro che hanno effettuato il ciclo completo della vaccinazione (ovvero chi ha effettuato la seconda dose o una se vaccinati con Jhonson & Jhonson).

Alle ore 12,01, sul portale ufficiale della Basilicata, come tutti i giorni, è stato pubblicato il consueto report sull’andamento delle vaccinazioni, dei tamponi processati e delle ospedalizzazioni. In esso si legge quanto segue: “La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 1° ottobre, sono state effettuate 1.193 vaccinazioni. A ieri sono 421.718 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (76,2 per cento) e 378.133 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (68,3 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 799.851 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).”

Alle ore 12,32 (esattamente 31 minuti dopo), stesso portale, viene pubblicata la seguente nota del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in cui è scritto:

“Un altro risultato della campagna anti-Covid in Basilicata: abbiamo superato l’80% di lucani vaccinabili che hanno effettuato il ciclo completo. Si tratta di un dato molto importante, che mette al sicuro le nostre comunità, fermo restando la necessaria prudenza, il rispetto rigoroso delle norme sul distanziamento sociale e l’utilizzo delle mascherine. Da lunedì iniziano le terze dosi per Over 80 e ultrafragili. Ricordo che in Basilicata è possibile ricevere il vaccino semplicemente recandosi con la tessera sanitaria presso uno dei tanti punti vaccinali presenti in Regione”.

Ci faccia capire, Presidente Bardi e chi per lei segue la comunicazione di questi dati, ma quanti sono i lucani vaccinabili (over 12) che hanno completato il ciclo completo: il 68,3% del primo comunicato o l’80% del secondo?