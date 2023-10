Bardi licenzia Merra e nomina al suo posto Dina Sileo

“Con la nomina di Dina Sileo all’assessorato alle Infrastrutture, chiudiamo una pagina e ne apriamo una nuova. Si tratta di un atto dovuto, per quanto mi riguarda, alla luce delle recenti dichiarazioni di Donatella Merra, che ringrazio per il lavoro svolto in questi quattro anni e mezzo con delega alle Infrastrutture, che ha esercitato in maniera molto ampia e in totale autonomia, come tutti sanno. La gratitudine in politica é il sentimento della vigilia, la correttezza istituzionale invece non deve mai venire meno, per rispetto dei lucani e di tutto il centrodestra. Esce una donna ed entra una donna, perché mai avrei voluto una giunta senza la quota rosa, che reputo fonte di ricchezza, pluralismo e inclusione. Dispiace aver letto parole ingenerose, ma in questi quattro anni e mezzo ho imparato tante cose e ne ho messe a frutto altrettante. In bocca al lupo a Dina Sileo, che in questi ultimi 5 mesi saprà sicuramente concentrarsi sulle priorità infrastrutturali della nostra Regione, che proprio sulle infrastrutture registra il ritardo più grande rispetto al resto del Paese e dell’Europa“. Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che conferma così quanto anticipato con il suo precedente comunicato. E visto che ancora oggi Donatella Merra in una manifestazione, ancora in veste di assessora, ha ribadito le sue critiche senza per altro aver presentato le dimissioni annunciate, ecco che Bardi ha agito di suo. E la Lega che fa? Sta a guardare? No approva. Insomma la Merra liquidata anche dal suo partito. Infatti, è quanto fa il Commissario della Lega Basilicata Pasquale Pepe nella nota che segue: “SI VA AVANTI. GRAZIE A MERRA, BUON LAVORO A SILEO” “Ringrazio Donatella Merra per l’impegno che ha profuso in quasi cinque anni da assessore alle infrastrutture e mobilità e per gli straordinari risultati conseguiti, certo che la sua esperienza sarà valore aggiunto per il partito sin dal prossimo futuro. Con identico sentimento di gratitudine auguro buon lavoro a Dina Sileo, rientrata in Lega nelle scorse settimane, che subentra alla guida del dipartimento; conoscendola, sono convinto che si saprà distinguere per dedizione, competenza e passione. Si va avanti con senso di responsabilità e con leale collaborazione per offrire, in questo ultimo scorcio di consiliatura, ulteriori risposte ai bisogni e alle aspettative dei Lucani. Il 2024 è alle porte e bisogna porre le basi per dare alla Regione il governo autorevole che merita. Rinvigorire la coalizione di centrodestra per battere il centrosinistra e il M5S deve essere il nostro univoco obiettivo; puntare alla crescita, allo sviluppo e alla prospettiva della Basilicata la nostra missione. Per ‘creare’ futuro in favore delle nuove generazioni. Il Partito Democratico e i suoi accoliti, vecchi e nuovi, vanno relegati una volta per tutte nell’album dei cattivi ricordi”.

