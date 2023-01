Bardi, il piatto piange e non c’è rosa senza spina…

Pasquale Tucciariello, a nome dei moderati di Cdu e Popolari di Basilicata del quale è coordinatore, è perplesso davanti alle fibrillazioni che contrassegnano periodicamente la coalizione dei centro destra, guidata da Vito Bardi. ‘’ Non c’è pace’’ commenta nella nota che segue, dopo la presa di posizione del senatore di Fratelli d’Italia, Gianni Rosa, che ricorda al presidente forzista o berlusconiano, se preferite, come i conti nella coalizione non tornano. Del resto il problema è vecchio, quello degli equilibri di coalizione, non sono stati risolti. Piuttosto rinviati dopo la fase difficile che ha interessato, con Sanitopoli, due esponenti azzurri poi rientrati in maggioranza. Equilibri di giunta e di maggioranza, pertanto, rimasti congelati fino a non si sa quando , visto che le questioni politiche sono ‘’argomento di trattazione’’ e decisione dei tavoli romani. Si decide nella Capitale. Altro che autonomia decisionale. E’ una perdita costante , segno dell’assenza di potere contrattuale di una regione che perde popolazione e, di riflesso, funzioni, servizi e rappresentatività. La politica del passato è un ricordo, frutto di partiti, che nella Prima Repubblica avevano ruolo,rapporto con la gente, spinta ideale, organizzazione e un percorso di valorizzazione dei quadri che avevano un senso e un ruolo. Tucciariello esprime rammarico per una eredità appannaggio di Cdu e Popolari. Se ne faccia una ragione : alla Regione continuerà la fibrillazione, finchè non ci sarà una risposta agli equilibri della coalizione. Attendiamo il disco verde da Roma, dove i problemi non mancano…Anzi.



Non c’è pace per Bardi.

Non sembra proprio esserci pace od almeno tregua nel governo regionale di Basilicata. E non solo e non tanto per le minoranze. Pace e tregua non sono di casa nei palazzi regionali.

Stavolta è toccato a Gianni Rosa, senatore lucano appena eletto di Fratelli d’Italia, il quale dice chiaramente che il presidente Bardi a lui non sta più bene. Il settore sanità gli sta stretto, Acquedotto Lucano non risponde ai suoi desiderata, il reddito minimo di inserimento viola gli accordi, non c’è collegialità, c’è invece assenza di confronto politico.

A noi Popolari, che abbiamo votato questa maggioranza di governo senza averne mai ottenuto benefici politici o di rappresentanza anche perché mai richiesti (guardiamo ancora con simpatia il lavoro del presidente Bardi), sembra invece che la politica in quei palazzi non stia di casa. Perché quando c’era la politica, sarebbero bastate poche lamentazioni di un partito di maggioranza a far cadere il governo. Sarebbe bastato molto poco e molto meno. Perché quando c’era la politica, le parole si misuravano col bilancino del farmacista.



Ma qual è davvero il problema?

Il senatore Rosa lo dichiara: c’è un problema di equilibri politici – dice più o meno – e siamo la maggiore forza in regione con 3 parlamentari, 2 assessori regionali e 3 consiglieri.

Intanto, tutto questo dovrebbe scriverlo il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Quarto, che con tali esternazioni sicuramente appare abbastanza ridimensionato. E sarà interessante sapere se fa dichiarazioni a tal proposito e quali i contenuti. Perciò non c’è politica.

E poi, cosa ci fanno ancora lì in Giunta i due assessori regionali in presenza di tale atteggiamento di sfiducia complessiva al Governatore e quindi al governo regionale. Quei criteri di rappresentanza un tempo venivano risolti con una telefonata.

Perciò non c’è politica. Figurarsi poi quando il sen. Rosa punta sulla ciliegina finale: alle prossime regionali avremo un governatore lucano (non sa nulla dell’on. Caiata). Non c’è politica. C’è davvero carenza di personale politico in Basilicata.

Noi, CDU e Popolari, veramente siamo eredi di un’educazione politica di ben altro profilo.

Pasquale Tucciariello, coordinatore regionale CDU e Popolari.