Bardi: Fondazione Matera 2019? Va avanti, ecco la proposta e le risorse della regione.

La Fondazione Basilicata-Matera 2019 non perirà alla fine di questo 2022. E’ quanto assicura in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. “Abbiamo redatto una proposta di modifica statutaria -afferma il Presidente della Giunta regionale- per dare continuità alla straordinaria esperienza di Matera 2019. La Regione si impegna con risorse proprie per dare il massimo risalto a Matera e alla provincia materana, valorizzando il territorio. La Regione, al fine di esaltare il territorio, nonostante il preminente ruolo economico di sostegno all’iniziativa, si limiterà a proporre la governance della nuova struttura, in un’ottica di coinvolgimento e di leale collaborazione tra gli Enti. La proposta andrà all’attenzione del consiglio di indirizzo della fondazione di Matera 2019. Ci auguriamo in una rapida convocazione e in una celere approvazione per poter andare avanti e garantire la prosecuzione dell’esperienza di Matera 2019″.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.