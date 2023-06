Bardi: E noi faremo, come il Molise…

E’ ovviamente soddisfatto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, dell’esito elettorale delle elezioni regionali della Regione Molise che hanno visto la riconferma del centrodestra con alla guida Francesco Roberti che ha riportato il 62,2% contro il 36,3% di preferenze raccolte dal candidato di centrosinistra e M5s Roberto Gravina. E lo vede come buon auspicio anche per la oramai imminente tornata lucana delle regionali del prossimo anno, nonché una realtà da assumere ad esempio che va “studiata e analizzata anche in prospettiva delle regionali dell’anno prossimo in Basilicata“. Nessun riferimento, alla affluenza che è andata ancora più giù: è stata del 47,94%, con un calo di oltre 4 punti rispetto a 5 anni fa, quando alle urne si recò il 52,16% degli aventi diritto. E allora si votò in aprile e in una sola giornata. E’ vero che gli assenti hanno sempre torto. Ma la cosa dovrebbe preoccupare se si avesse a cuore la democrazia e per il peso reale di rappresentanza assegnato a chi è chiamato a governare. Nella fattispecie, il neo eletto molisano (così come in altre realtà con votanti calanti) rappresenterà la maggioranza di una minoranza. Per la precisione il 29,82% degli elettori della sua regione. Ma tant’è. E non sembra essere un grande problema. Anzi, ad una politica (indipendentemente dal colore) che pensa solo al suo perpetuarsi e organizzata in filiere, è molto più conveniente che siano sempre meno quelli che vanno a votare. Il loro peso così aumenta. Ma tant’è!

Tornando al messaggio del Presidente Bardi, eccolo integralmente: “Formulo i miei auguri a Francesco Roberti, neo presidente della Regione Molise, per l’ottimo risultato elettorale raggiunto insieme alla coalizione di centrodestra che si conferma alla guida di una regione del sud d’Italia che ha molti tratti in comune con la nostra Basilicata. E che dunque va studiata e analizzata anche in prospettiva delle regionali dell’anno prossimo in Basilicata. Si tratta di un risultato che assume un particolare significato anche per l’ottimo risultato conseguito da Forza Italia, che ha sviluppato una grande campagna elettorale nel nome del Presidente Silvio Berlusconi, scomparso appena due settimane fa. Traggo anche, dal risultato del voto molisano, a conferma dei risultati delle recenti elezioni comunali, un segnale di consenso nei confronti dell’azione politica del Governo nazionale guidato da Giorgia Meloni”.