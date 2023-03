Bardi e Fanelli: conti sanità sotto controllo, terrorismo mediatico fuori luogo

Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi in una nota scrive: “Ho letto senza replicare in questi giorni tante dichiarazioni fuori luogo sulla sanità lucana, denigrando il lavoro di medici, infermieri, sanitari e amministrativi ai quali va invece la mia gratitudine. La riunione di oggi al MEF era tecnica, si è trattato di un un proficuo confronto di monitoraggio sui dati della sanità lucana. I conti sono sotto controllo. Le criticità sono un problema nazionale, penso all’aumento dei costi energetici e alle conseguenze del Covid. Abbiamo voluto aspettare l’esito di questa riunione, così da poter rispondere con i fatti alla propaganda elettorale che abbiamo letto in questi giorni. Siamo già in campagna elettorale e si vede. I lucani possono essere tranquilli: tutte le ipotesi circolate artatamente in questi giorni sono frutto di fantasia. L’approvazione del bilancio regionale chiuderà positivamente questo dialogo con il MEF”.

E l’assessore alla Sanità della Regione Basilicata, Francesco Fanelli aggiunge: “I numeri emersi oggi nella riunione di monitoraggio al MEF sono rassicuranti. Il disavanzo di 15 milioni di euro sarà facilmente coperto, così come d’accordo con il MEF. Ripianeremo tutto senza che i cittadini lucani subiscano alcuna conseguenza. Il terrorismo mediatico di questi giorni era fuori luogo e i dati lo confermano”.

Insomma, tutt’apposto!!!