Bardi e Bennardi: uomini soli….e nemmeno al comando!

Vito Bardi e Domenico Bennardi: due uomini soli! Le ultime due vicende politiche più rilevanti in terra lucana, infatti: il voto in consiglio regionale sull’autonomia differenziata e il parto sofferto della ennesima (quarta in quattro anni) giunta comunale di Matera, hanno fatto emergere quanto siano soli gli uomini posti al vertice di queste due istituzioni. Soli, dunque, ma per nulla nel senso di “uomini soli al comando” in quanto gli stessi, sebbene dotati di specifici poteri loro assegnati dalle vigenti norme, di “comando” sembra non esercitarne granché sulle proprie “truppe”. Una situazione simile dunque li associa, nonostante uno sia agli inizi di un quinquennio e il secondo verso la fine. Gli stessi, come la cronaca ci consegna, risultano essere alquanto ingabbiati e condizionati da una parcellizzazione della politica che non risponde a nessuna regola del “politically correct” ma piuttosto all’unica esigenza attinente alle aspirazioni di piccoli gruppi di consiglieri, se non addirittura di singoli. E’ evidente che non si possa governare in queste condizioni nemmeno una bocciofila, figuriamoci enti importanti come i due in questione, senza la garanzia di un orizzonte lungo e tranquillo. E’ evidente che il compito si riveli essere sempre più come una missione ogni giorno più ardua. Ovviamente non è che i due “uomini soli” siano scevri da responsabilità per questo stato di cose e che la colpa sia ascrivibile solo ai consiglieri intenti a massimizzare il vantaggio della loro permanenza su quegli scranni. Sono loro, in fondo, che hanno contribuito alla scelta dei compagni di avventura e spesso ne hanno assecondato le aspirazioni più o meno narrabili. Vito Bardi che, pur di essere sicuro di vincere, ha imbarcato i provetti “saltatori della quaglia” di Azione e Italia Viva ed ora si ritrova (per colpa di questi poco affidabili compagni di viaggio) da subito sulle cronache nazionali (oltre a quelle locali) quale prima regione guidata dal centro destra che (se è vero non ha approvato la richiesta di referendum delle opposizioni) non è riuscita però ad approvare nemmeno la mozione della maggioranza in favore dell’autonomia differenziata. Che figuraccia per un generale che non riesce a comandare le proprie truppe già dall’inizio di una campagna che dovrebbe durare cinque anni. Ma c’è da giurare che -se è vero che la giornata si vede dal mattino- come dicono in Francia: “Ce n’est qu’un debut” e che “le combat ” è destinato a continuare ancora in futuro. Anche perchè questi nuovi soci imbarcati last minute alle ultime elezioni, con i loro tre consiglieri, detengono oggettivamente la “golden share” della maggioranza. Insomma, ne vedremo ancora, sicuramente, delle belle…. o delle brutte! Ovviamente, dipende dai punti di vista. Domenico Bennardi in questo scorcio di legislatura è invece alla disperata ricerca della sua maggioranza perduta, permanentemente da qualche tempo oramai oscillante su quel 17° consigliere che un giorno c’è e l’indomani no. Numero che oggi per l’appunto ancora non c’è….e non è dato sapere se ci sarà nelle prossime settimane. Se è vero come è vero che, a poche ore dal faticoso varo del suo quarto esecutivo in quattro anni, numeri che da soli fotografano plasticamente la scarsa stabilità della navigazione di questa esperienza amministrativa, lo stesso è stato già sconfessato dal PSI e dal Gruppo territoriale del M5S (il partito proprio di Bennardi). Peggio di così non può andare. E la navigazione verso la fine naturale della consiliatura sembra essere sempre più a rischio. Ma anche in questo caso le colpe non sono tutte ascrivibili alle “aspirazioni” più o meno personali dei consiglieri ma anche alla pessima capacità dimostrata dal Sindaco e dal suo entourage nel tenere unita l’alleanza risultata vittoriosa alle elezioni di cui si sono invece persi per strada pezzi significativi e mai più recuperati. Per cui, per tirare a campare sino all’autunno del 2025 (e forse anche oltre, in caso di unificazione dei turni elettorali), a Bennardi non resta che scommettere sulla assoluta mancanza di volontà di andare a casa anticipatamente da parte di larga parte dei consiglieri comunali. Come riuscì alla grande al suo predecessore Raffaello De Ruggieri che usò ampiamente di questa polizza di sopravvivenza. Certo le scommesse possono sempre riservare delle sorprese. Ma per un Bennardi solo, forse questa è davvero l’ultima cartuccia in canna che gli rimane da sparare. Ricordando che, pertanto, come cantano i Pooh: “quaggiù non siamo in cielo/e se un uomo perde il filo/è soltanto un uomo solo”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.