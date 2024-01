Bardi, domani, dinanzi al GIP di Potenza…con la Sardegna che aleggia

Quanto accaduto in Sardegna per la definizione della candidature alle prossime elezioni regionali -come la cronaca ci ha consegnato- è diventato metro di riferimento anche delle forze politiche lucane per dipanare le proprie difficoltà a fare sintesi. Accade per il centro sinistra, che sembra veleggiare ancora in alto mare, tra le cui fila c’è chi ha evocato il “metodo Sardegna” (https://giornalemio.it/politica/metodo-sardegna-o-primarie-il-busillis-del-centro-sinistra-lucano/) per definire al scelta della candidatura a presidente della Giunta regionale, al posto delle primarie, così come fatto per l’appunto nell’isola da PD e M5S. C’è da scommettere, però, che anche nell’altro campo della barricata, il centro destra, c’è più di qualcuno che spera vivamente che in Basilicata si avveri quanto accaduto in Sardegna, per togliersi dinanzi l’incomodo di Vito Bardi…che sembra non voler mollare l’osso della ri-candidatura. Parliamo di quanto capitato all’uscente Solinas che ha combattuto per la sua ri-candidatura, minacciando persino di farlo in solitaria, ma che ha dovuto poi rinunciare, mollato anche da Salvini, a causa delle proprie disavventure giudiziarie (indagato per corruzione con sequestro di beni mobili e immobili per circa 350 mila euro). Non sarà certamente sfuggito ai fratelli coltelli del centro destra lucano l’appuntamento che Vito Bardi ha domani mattina -30 gennaio, ore 9,30- dinanzi al GIP di Potenza (salvo rinvio), che dovrà decidere su una richiesta di rinvio a giudizio nei suoi confronti (ed altri 26 imputati) depositata dai PM (Curcio e Montemurro) il 5 settembre scorso per i reati di cui -tra gli altri- agli articoli 317 (concussione) e 319 (corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio) del codice penale. E’ evidente che un esito non favorevole per l’attuale presidente rischierebbe di mettere la sua richiesta di candidatura al bis nella stessa insostenibilità che ha investito quella del collega Solinas. Con, immaginiamo, somma felicità di chi apertamente (Lega e FdI) ha manifestato il desiderio di non riaverlo come frontman della prossima competizione elettorale e che ne farebbero un uso conseguente. Ma sarebbe anche -sebbene non potrà mai essere apertamente ammesso- una sostenibile via d’uscita per la stessa dirigenza di Forza Italia che, sebbene difenda a spada tratta Bardi, sa bene di non poter pretendere di portare a casa due presidenze di regioni (Piemonte e Basilicata) in questa tornata elettorale, date le richieste dei meloniani di far valere il peso del loro exploit elettorale alle ultime politiche, nella divisione delle poltrone in gioco. Avrà, questo alone sardo che sembra incombere, le sue emulazioni anche in terra lucana? Vedremo. Sicuramente c’è chi ci spera molto.

