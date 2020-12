“Sulla base dei dati epidemiologici riscontrati negli ultimi giorni, da domenica 13 dicembre la Basilicata rientrerà nella zona gialla. È quanto emerso nel corso di un confronto che ho avuto con il ministro della Salute, Roberto Speranza.”

E’ quanto annuncia con un post sul suo profilo facebook il Presidente della Giunta regionale Vito Bardi. La Basilicata è nella zona arancione dallo scorso 11 novembre.

Cosa cambia nelle Regioni che passano da zona arancione a zona gialla?

Nelle regioni in zona gialla ci si può spostare dalle ore 5 alle ore 22 senza autocertificazione. Dalle 22 alle 5 restano vietati gli spostamenti, salvo quelli dovuti a esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

È inoltre consentito spostarsi in un Comune diverso, a patto che entrambi si trovino in area gialla. Tutti i negozi possono riaprire, non sono previste limitazioni alle categorie di prodotti acquistabili.

Si può raggiungere la seconda casa, a patto che si trovi anch’essa (come la prima) in zona gialla.

Nella zona gialla i ristoranti e le altre attività di ristorazione, dai bar alle gelaterie, sono aperti con possibilità di consumo all’interno dalle 5 alle 18.

Ricordiamo che al momento, comunque, sino al 15 gennaio è in vigore l’ordinanza n.47 di Bardi (https://giornalemio.it/cronaca/ordinanza-bardi-n-47-vietati-spostamenti-in-entrata-ed-in-uscita-dalla-basilicata/) con cui “è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio regionale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.”

Ed inoltre “è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”.