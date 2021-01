“Il presidente della Giunta regionale della Basilicata Vito Bardi nel confermare la sua fiducia all’assessore alle attività produttive Francesco Cupparo, ha chiesto ai segretari regionali dei partiti che compongono la maggioranza un incontro urgente.”

E’ quanto reso noto con un preoccupato comunicato in cui si aggiunge che:

“Gli incidenti di percorso – come quello che si è verificato nell’ultima seduta del consiglio regionale, con lo scioglimento per il mancato numero legale mentre era in discussione un importante provvedimento come quello sull’Asi – danno una immagine falsata del buon lavoro sin qui compiuto dal governo regionale.

Per questo è necessario una assunzione di responsabilità che deve necessariamente passare attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori in campo.

La Basilicata non può più attendere.”