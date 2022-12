Bardi: “Basta con le illazioni, la Fondazione è strumento al servizio di Matera”

Vito Bardi, le bolla come illazioni quelle prese di posizione che ipotizzano una volontà della regione di di danneggiare il ruolo di Matera nella futura governance della Fondazione Basilicata-Matera 2019. E nella nota che segue il Presidente della Regione ribadisce la necessità di “un dibattito all’altezza sulle finalità della Fondazione, che è uno strumento al servizio di Matera“.

“Leggo leggende metropolitane -scrive Bardi- intorno alla Fondazione Matera 2019 che non meriterebbero risposta. Ci si accapiglia intorno a clausole di stile per gridare contro fantomatici scippi ai danni della città, autoelevandosi a paladini dell’orgoglio materano. Così si offende l’intelligenza dei materani. Basta con le illazioni. Mi limito ai fatti: Matera è la Fondazione, che andrà avanti grazie alla Regione Basilicata e che insieme al Comune, alla Provincia, a Unibas e alla Camera di Commercio individuerà la migliore governance – ovviamente materana – per dare nuovo slancio all’esperienza di Matera 2019. Positivi invece i contributi dei consiglieri comunali firmatari di una mozione pregevole che condivido. Matera ha una dimensione internazionale. La rinnovata dimensione di Matera merita un dibattito all’altezza sulle finalità della Fondazione, che è uno strumento al servizio di Matera, una città patrimonio dell’umanità che merita una nuova e più alta visione, come ha meritoriamente scritto con grande pathos e profondità di analisi Raffaello De Ruggieri“. (https://giornalemio.it/politica/de-ruggieri-riscrivere-statuto-matera-basilicata-2019-per-vincente-modello-lucano-della-cultura/)