Bardi: basta chiacchiere, ora vi faccio…volare, oh, oh….!!!

Che la politica sia stata da sempre la grande fabbrica di chi la spara più grossa è, purtroppo, da moltissimo tempo una triste realtà. Ma negli ultimi anni si sta passando ogni limite, con l’annuncio che è considerato alla stregua di un fatto acquisito, in un’epoca di memoria labile e con politici sempre più senza numero di casa, che saltano da una parte all’altra, che sanno come sia alquanto improbabile che qualcuno gli chieda conto in un secondo momento.

Nel frattempo le opere più indispensabili (vedi raddoppio SS7, ferrovia Matera-Ferrandina, ecc.) languono e ad esse si aggiungono nuove imperboli nella polemica politica di accuse e contro accuse, tra chi ha governato prima e chi arriva dopo.

Ma l’amara realtà è che sono decenni e sebbene con maggioranze di segno diverso che i problemi lucani e nello specifico quelli del materano si aggravano senza trovare soluzioni, senza che si possa apprezzare una inversione di tendenza (sanità e viabilità, prime fra tutte).

E nella sempreverde polemica di una spartizione dei fondi privilegiata per il potentino, dopo la levata di scudi dell’altro giorno della assessora Merra è ora addirittura sbottato il presidente Vito Bardi che oltre a bollare il tutto come “becero campanilismo” richiama numeri e dati (in verità non esplicitati) che dovrebbero -secondo lui- confutare l’accusa e rilancia buttando la palla in alto, ma molto in alto…al punto da volerci fare volare.

Infatti, nella nota che pubblichiamo a seguire annuncia “l’ammodernamento e il potenziamento dell’aviosuperficie ‘E. Mattei’ che potrà diventare finalmente aeroporto di aviazione generale. La Basilicata avrà finalmente il suo aeroporto. Dopo decenni di chiacchiere.”

Non ci resta che preparare i bagagli e prepararci a decollare……..con la fantasia sicuramente.

Ma davvero alla Regione Basilicata, con i due milioni annunciati per l’adeguamento della Pista Mattei di Pisticci, qualcuno pensa che possa per davvero farlo diventare un aeroporto alla stregua di Bari o Napoli? Ma si posseggono le informazioni di base sui costi di realizzazione e gestione di un hub del trasporto aereo e le sue infrastrutture?

Certo è vero -come ricordato- che sono stati buttati al vento tutti quei soldi in passato per Pontecagnano, ma bisogna dire che pure questi rischiano di evaporare in un nulla di fatto se non si definiscono obiettivi realistici. Ma quali compagnie avrebbero interesse a decollare da una aviosuperficie con numeri necessariamente antieconomici?

A Pisticci si può mirare realisticamente ad un traffico privato e di piccolo chartering, cosa che andrebbe comunque ben analizzata nella sua possibile sopravvivenza gestionale. Ma sarebbe cosa ben diversa da quanto prospettato nella foga, questa si, alquanto propagandistica di Bardi.

E allora si definisca l’obiettivo realisticamente perseguibile per la Pista Mattei, si stabiliscano risorse e tempi certi, prima di lanciare in volo progetti irrealizzabili.

Per il presente, si guardi allo stato dell’arte e si potenzino rapidamente i collegamenti con gli aeroporti presenti e per quanto riguarda Matera che è a mezz’ora da quello di Bari basterebbero navette permanenti ed efficienti, magari un adeguamento della linea ferroviaria Matera-Bari Palese.

Ecco servirebbe per davvero meno propaganda è più atti concreti. Non ci sarebbe bisogno di spiegare nulla perchè i risultati parlerebbero da soli.

Ma ecco quanto dichiarato dal presidente della Regione Basilicata Vito Bardi per farci alzare nel blu dipinto di blu:

“Finalmente i numeri, i dati, la verità. A differenza del passato, con la mia Giunta il Comune di Matera ha ricevuto più fondi rispetto al Comune di Potenza. Badate bene: non mi interessa il becero campanilismo, ma solo la verità, soprattutto perché spazza via la propaganda di chi vuole provare a cancellare gli errori di ieri e l’inadeguatezza di oggi. Matera è la proiezione internazionale della Basilicata e merita la massima attenzione da parte della Regione.

E i fatti confermano che – per la nostra Giunta – Matera è una priorità. Numeri. Dati. Verità. Contro la propaganda. Di quelli che – per esempio – hanno affossato la sanità materana, con una cattiva gestione condannata anche dalla magistratura. Noi non lo dimentichiamo.

Ma guardiamo avanti: vogliamo creare nuove opportunità di investimento e a tal fine posso annunciare che finalmente c’è il progetto per il completamento della pista ‘Enrico Mattei’ di Pisticci. Quelli di prima hanno speso due milioni di euro dal 2015 al 2019 nell’aeroporto di Pontecagnano, a Salerno. Noi investiremo la stessa cifra, ma in Basilicata, per l’adeguamento, l’ammodernamento e il potenziamento dell’aviosuperficie ‘E. Mattei’ che potrà diventare finalmente aeroporto di aviazione generale.

Una bella notizia per il Materano e per tutta la Basilicata. Seguirò personalmente – e insieme all’Assessore Merra – tutto l’iter per arrivare finalmente all’obiettivo tanto agognato. La Basilicata avrà finalmente il suo aeroporto. Dopo decenni di chiacchiere”.