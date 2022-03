E’ un ultimatum last minute a Bardi quello diffuso poco fa da tutto il gota lucano di Fratelli d’Italia. Confidano che egli possa “comprendere l’importanza di stare insieme nel centrodestra anche nelle prossime ore” ma dichiarano che non faranno un passo indietro e “non accetteremo logiche di veti e personalismi“. Dunque, quella che si chiede al generale è oggettivamente una resa incondizionata. Altrimenti “ Fratelli d’Italia voterà per sfiduciare una Giunta da cui siamo stati estromessi“. Non sembra una buona premessa per un accordo, ma…..evidentemente si pensa non ve ne siano più i margini. Attendiamo le mosse di Bardi….che non possono tardare molto. Ma ecco il comunicato dei meloniani lucani:

“Leggiamo da giorni ricostruzioni giornalistiche sulla posizione di Fratelli d’Italia nella crisi della Giunta regionale. A tal proposito ricordiamo che non abbiamo chiesto noi la verifica di Giunta e non abbiamo aperto noi la crisi. Per rispetto al mandato elettorale, le critiche e le proposte le abbiamo sempre avanzate negli organi istituzionali competenti”.

E’ quanto precisano, in una nota, l’onorevole Salvatore Caiata, il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia e consigliere regionale Piergiorgio Quarto, il capogruppo in Consiglio regionale Tommaso Coviello, il consigliere regionale Rocco Luigi Leone e l’ex assessore regionale Gianni Rosa.

“ Abbiamo preso atto nelle scorse settimane che nella nuova Giunta proposta da Bardi si è scelto di estromettere Fratelli d’Italia dal governo della Basilicata – sottolineano i rappresentanti del partito – nonostante il contributo dato da Fratelli d’Italia alla vittoria della coalizione, il buongoverno svolto dai nostri uomini e nonostante la crescita nel frattempo del partito sia in Basilicata che in tutta Italia. Abbiamo dichiarato la nostra incompatibilità politica con maggioranze di inciucio o come in questi casi vengono chiamate tecniche, allargate o di responsabilità. Fratelli d’Italia sarà sempre e comunque alternativa alle sinistre anche in Basilicata e rispettosa del mandato popolare”.

“Chiaramente e coerentemente Fratelli d’Italia voterà per sfiduciare una Giunta da cui siamo stati estromessi evidentemente per lasciare presto spazio a partiti che non fanno parte del centrodestra – aggiungono – e non accetteremo logiche di veti e personalismi. Non anteporremo mai questioni personali all’interesse dei cittadini. Coerentemente saremo sempre pronti a sostenere anche dall’opposizione singoli provvedimenti, leggi e interventi utili ai lucani come responsabilmente facciamo talvolta anche in Parlamento con il Governo Draghi. Continuiamo a sperare che il centrodestra possa tornare unito anche in Basilicata, privilegiando l’interesse dei cittadini alla paura per la crescita di Fratelli d’Italia. “

“Ci auguriamo ancora che si possa comprendere l’importanza di stare insieme nel centrodestra anche nelle prossime ore con Bardi come Presidente” concludono.