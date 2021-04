Non manca giorno che il generale Francesco Paolo Figliuolo, messo al posto di Arcuri per fare meglio e di più, non faccia un annuncio, parli di “piani“, obiettivi, puntualmente mancati. Anche nella sua visita alla Ferrero non ha mancato di affermare alla Catalano “noi ce la facciamo“, “In questo momento dobbiamo vaccinare gli over 80 e i fragili. In parallelo stiamo facendo gli over 70. Non appena avremo gli over 70 messi al sicuro faremo una revisione di tutto e con le dosi in arrivo riusciremo ad aprire poi il Paese“. Considerato che l’Italia -sebbene nelle ultime settimane abbia recuperati i ritardi sugli over 80- è tra gli ultimi Paesi europei per percentuale di popolazione tra i 70 e i 79 anni a cui è stata somministrata almeno la prima dose del vaccino anti-Covid, ai fautori delle riaperture devono fischiare le orecchie.

“Io lo sapevo – ha aggiunto – che all’inizio non avevamo le dosi per arrivare ad un certo numero“. E allora, benedetto Figliuolo, se lo sapeva che non dipendeva da Lei, ma dalle forniture di Big Pharma (nonchè -cosa non marginale- dalle capacità di somministrazione delle Regioni), perché annunciare sin dall’inizio che avrebbe raggiunto 300 mila vaccinazioni al giorno entro fine marzo e 500 mila ad aprile?

Perchè sbandierare, come fatto ancora oggi, con la solita enfasi: “I vaccini arriveranno ne sono sicuro, riusciremo a centrare l’obiettivo delle 500 mila somministrazioni al giorno. In questo trimestre l’Europa avrà 50 milioni di dosi in più di Pfizer, che per l’Italia significa quasi 7 milioni. Circa 670 mila conto di averle entro fine mese, altri 2 milioni e 150 mila a maggio e le restanti 4 milioni a giugno. È un carico che ci permette di tamponare la situazione e la riduzione sugli altri vaccini e che ci consentirà di avere 17 milioni di dosi a maggio, una potenza di fuoco superiore alle 500 mila somministrazioni al giorno.” Dunque, non più ad aprile, ma maggio…..forse? Ovviamente, incrociamo tutti le dita che le cose questa volta vadano per il verso giusto.

Anche perché le 500 mila dosi di Figliuolo promesse agli italiani cominciano a somigliare paurosamente troppo (e speriamo davvero non sia così) ai famosi 3 mila tamponi molecolari al giorno promessi ai lucani dal generale Bardi. Chi li ha visti? Eppure sembrerebbe che, come leggiamo su “Il Quotidiano del Sud” di oggi, i due si tengano d’occhio e che Figliuolo è proprio Bardi che studi per le mosse da fare. Come al solito, sono sempre loro -i Sindaci e i lucani tutti- a non capire l’alta strategia messa in campo dai due graduati….

Fatto sta che da quando è arrivato, Figliuolo ha il piano di vaccinazione mobile, costretto a cambi continui come le divise, travolto da questa quotidiana annuncite sui vaccini che arriveranno e che si faranno in futuro, salvo poi smentite e rettifiche. Capiamo che l’ingaggio era fare di più, meglio e più veloce del predecessore, ma così si rischia la credibilità….se non proprio il ridicolo.

Al generale non fanno sicuramente bene nemmeno coloro che, nell’enfasi di dover dimostrare che tutto ciò che fa il governo dei migliori (avendolo evocato per mesi contro quello dei peggiori) è luminoso e bellissimo a prescindere (persino della matematica), ne sparano davvero di grosse.

Qualche giorno fa (quando già l’obiettivo era dei 500 mila) La Repubblica titolava: “Anziani al sicuro, il governo accelera:3 milioni di vaccini in 10 giorni“…che però fanno sempre 300 mila a giornata. Oggi, ad esempio, La Stampa in prima spara: “Figliuolo: da maggio vaccino per tutti“…come no, mo ce lo segniamo! Mentre, qualche giorno fa la stessa testata, con il medesimo piede a tavoletta titolava: “Il governo ora accelera. Figliuolo: sei milioni di vaccini agli anziani in un mese“……che fanno ancora meno di quelli dei colleghi, ovvero 200 mila al giorno. Una decelerata….. Chi offre di più, anzi di meno? Venghino signori.

Insomma, per farla breve, invece di dare i numeri ogni giorno, Figliuolo, non sarebbe meglio fare (più che annunciare) quello per cui è stato arruolato in questa sua nuova missione? Organizzare quanti più punti vaccinali possibili e dotarli di personale che li possa rendere operativi al massimo, supportando le Regioni che hanno ampiamente dimostrato di non saper fare da sole in questa impresa vitale per il Paese? Ne guadagneremmo tutti.