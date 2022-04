“In edicola oggi, a pag.12 sul Fatto Quotidiano, troverete il mio intervento sullo scontro Ucraina – Russia. Essendo una democratica, posso solo chiedere che ci sia una risoluzione di pace. Invito il segretario Enrico Letta a rivedere la sua posizione sulla mobilità delle armi. I media spettacolarizzano con la vita delle persone e il paradigma dell’informazione, a cui stiamo assistendo, ammette una sola direzione di marcia.

Manca la politica, la diplomazia ed il dialogo. Invitiamo i russi e gli ucraini a fare pace in Italia! Per la mediazione abbiamo lasciato spazio alle mosse di Israele e della Turchia.

Chiudiamo la guerra, costruiamo una diversa classe dirigente e percorriamo la via della pace e del benessere.”

E’ con questo post sulla propria bacheca facebook che la professoressa Barbara Verrastro, dirigente del PD di Basilicata, pubblicizza il suo intervento pubblicato oggi sulle pagine del quotidiano nazionale diretto Marco Travaglio, con cui esprime il suo dissenso con la linea del segretario nazionale dem.

“L’unica cosa che abbiamo saputo fare -scrive- è stato inviare le armi. Armi agli ucraini, ma prima ai russi (dal 2011 al 2014).” “Stiamo assistendo ad una manovra atlantica che potrebbe rappresentare un nuovo ostacolo al mantenimento della pace tra le grandi potenze.” Quanto davvero l’Europa e l’America vogliono fermare questo conflitto? Oltre alle armi cosa è stato proposto per fermare la guerra? Troppo facile firmare un decreto e inviare armi. Molto più faticoso creare una traiettoria diplomatica. Per spendersi per la pace e per creare condizioni di non belligeranza c’è bisogno di una sola soluzione: la politica. “

“Oggi mancano la politica, la diplomazia e il dialogo. L’Europa, fino ad oggi, non è riuscita a realizzare in maniera persuasiva un tavolo di trattative tra Russia e Ucraina.“

“Perchè non creare a Roma un tavolo d trattative di pace, magari con l’aiuto della Santa Sede e provare a chiarire la situazione senza proseguire con la guerra? Invitiamo i russi e ucraini a fare pace in Italia.”