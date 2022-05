Ricordare serve… E lo fa l’associazione Mutamenti a Mezzogiorno . con tante ”M.M’ come Matera e Mobilità e Michele Morelli che tiene alto il confronto inascoltato, da parte dell’Amministrazione comunale, sulla necessità di rimodulare il Bando di gara per i parcheggi e, allo stesso tempo, quell’araba fenice che è il Piano urbano della mobilità sostenibile ( PUms). II disegno a tappeto di parcheggi blu, anche nelle strade pericentrali, con numerazione e rilevatore degli stalli, sta destando non pochi allarmi tra i materani. Sopratutto quelli che vivono in centro. Alternative ? Poche. Due note del febbraio e del marzo 2021 chiedevano di rivedere la materia. I nodi vengono al pettine per tutti con una marea di auto in sosta da parcheggiare in aree periferiche, con disagi per altri residenti.Al lavoro la rimozione forzata? Mezzi pubblici senza corsie preferenziali? Valvola di sfogo dal parco intergenerazionale (una scommessa) di piazza della Visitazione. Mutamenti materani di mobilità…al lavoro.



LE RIFLESSIONI DEL MOVIMENTO

Il tema sollevato dai residenti a dicembre del 2020 di rimodulazione dei contenuti del bando approvato dal dirigente del comune di Matera mirava principalmente ad una revisione totale dell’impostazione del bando di gara. La città non aveva ( e non ha ) bisogno di un bando qualsiasi ma di uno strumento di gestione dei parcheggi pubblici aggiornato ai tempi, innovativo e che non risultasse oneroso per quanti vivono e lavorano nel centro storico –ztl – Apu o in prossimità .

Avevamo chiesto di adeguare il bando agli indirizzi contenuti del PUMS.

Avevamo chiesto di adeguare le agevolazioni (le cosiddette tariffe) ai residenti ed agli operatori del centro storico e delle aree limitrofe ai regolamenti adottati nelle principali città del nostro paese.

Avevamo chiesto di trasformare i parcheggi in struttura in veri e propri hab di servizio e di interscambio, con la disponibilità di docker per le consegne, di magazzino di stoccaggio, di sistemi di trasporto alternativi di uso comune, un modal shift finalizzato all’incremento della mobilità ecocompatibile sia delle merci che dei cittadini residenti, carsharing a basso impatto ambientale.

Avevamo chiesto di adeguare la gestione dei parcheggi alle nuove necessità, in trasparenza e secondo criteri partecipati.

In sostanza si chiedeva di avviare una gestione “smart” della mobilità e della sosta che coinvolgesse tutto l’ambito del centro storico così come definito dal piano urbanistico.

Oggi si scopre che l’esito della nuova gara, che questa amministrazione ha fortemente sostenuto, peserà soprattutto sulle tasche e sulla vita dei cittadini che risiedono e sugli operatori che lavorano in queste zone della città dove insistono i parcheggi a pagamento.

Ma più in generale saranno i materani a pagare queste scellerate scelte in quanto, è bene sottolinearlo, i maggiori fruitori dei parcheggi blu lungo le strade cittadine sono ( oltre il 70% ) cittadini di questa città, non altri.

Il Comunicato di febbraio 2021

Lettera aperta al Sindaco Bennardi Matera, 08.02.2021

Se non ora quando, aggiornare il Bando per la gestione dei parcheggi pubblici

I cittadini residenti del centro storico e delle aree adiacenti chiedono di modificare il bando per

l’affidamento in concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento.

Il 18 gennaio il dirigente del settore polizia locale ha pubblicato il bando per l’affidamento in concessione

del servizio di gestione della sosta a pagamento. A partire da settembre dello scorso anno, più volte i

cittadini hanno invitato l’amministrazione comunale a ritirare il bando per due ragioni fondamentali . La

prima riguardava la sua difformità alla delibera di indirizzo approvata dal Consiglio Comunale a febbraio

del 2019 ( DCC n. 2 del 15/02/2019 “Criteri per l’affidamento della gestione dei parcheggi pubblici a

pagamento…”).

La seconda ragione riguardava il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e dunque la necessità di adeguare

la strategia di gestione dei parcheggi pubblici alle indicazione del piano.

L’attuale amministrazione informata delle richieste avanzate dai residenti nel centro storico ad oggi non ha

dato nessun segnale di discontinuità rispetto al passato.

I residenti ribadiscono la necessità di sospendere il bando prima possibile e procedere senza perdere ulteriore

tempo alla modifica dello stesso adeguandolo alle indicazioni del PUMS.

Operare altrimenti, in una logica di perenne emergenze, costringerebbe tutta la città a chissà quanti anni

ancora ad una gestione superficiale e inefficace. Questo è invece il momento di raccordare gli strumenti fra

loro e porre quantomeno le premesse per una organizzazione urbana davvero sostenibile e vivibile.

I cittadini residenti nel centro storico chiedono al Sindaco che si adotti un buon Bando di Gara che sia

aggiornato con i tempi, che sia davvero innovativo e che non risulti oneroso per quanti vivono nel centro

storico e a ridosso delle le strade dove insistono stalli a pagamento (via Lucana, via Cappelluti, via Gattini,

via T. Stigliani, ecc.). Nelle aree di sosta a pagamento chiediamo al Sindaco che si applichino le stesse regole

di altre città d’arte (per fare alcuni esempi, a Roma il costo medio annuo riservato ai residenti non supera i

20 euro , a Torino il costo medio annuale non supera i 100 euro, a Bologna la sosta è gratuita).

I materani che vivono nel centro storico, invece, per poter parcheggiare in struttura o nelle aree di sosta a

pagamento dovranno versare circa 720 euro l’anno.

I parcheggi pubblici devono servire per migliorare la qualità della vita dei residenti e non per fare cassa.

Pertanto, chiediamo al Sindaco:

– tariffe agevolate per i residenti in struttura (Casalnuovo, Via Vena, piazza C. Firrao ) che non superino i

valori medi delle tariffe adottate in altre città d’arte;

– tariffe agevolate per i residenti su stalli a pagamento che non superano i valori medi delle tariffe adottate

in altre città d’arte;

– di trasformare tutti gli attuali parcheggi di prossimità ad aree di sosta a pagamento H24 (via La Vista, via

Duni, via Lanera, via Castello, Via Lucana, via Santo Stefano, via Piave, ecc.) con tariffe che disincentivano

la sosta prolungata per i non residenti;

– di aumentare in maniera consistente lungo il perimetro del centro storico e all’interno della ZTL gli stalli

riservati ai motocicli.

I cittadini del centro storico vogliono sapere cosa succederà a Porta Pisola, se dopo i lavori di

riqualificazione sarà possibile parcheggiare e se verrà data priorità alla residenza.

Quattro mesi dall’insediamento del nuovo governo cittadino non sono bastati per adottare le modifiche

necessarie, a meno che la nuova amministrazione abbia una visione differente da quella espressa dai cittadini

interessati che da anni chiedono servizi e non privilegi.

Chiediamo infine al Sindaco e all’assessore all’urbanistica di individuare all’interno del Regolamento

Urbanistico due parcheggi in struttura a sud di via Casalnuovo (zona Tre Pini), per dare una giusta risposta al

bisogno di parcheggi degli abitanti di via Casal Nuovo, e a nord di via Santo Stefano, per rispondere al

bisogno di parcheggi di tutto il quadrante compreso tra via Santo Stefano, via Gattini , via Piave e via Santa

Cesarea. Nelle prossime settimane i residenti nel centro storico e nelle aree adiacenti non escludono la

possibilità di organizzare iniziative per affermare i propri diritti, a partire dal parcheggio di via Vena

chiuso da marzo del 2020.

I Cittadini del Centro Storico

La lettera del marzo 2021

Se non ora quando. Bando di gestione dei parcheggi pubblici. Chiediamo l’adozione di

criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Il caso Torino

Abbiamo più volte ribadito come il “nuovo” bando per la gestione dei parcheggi pubblici sia affetto da

istruttoria incompleta ed inadeguata, oltre che in contrasto con i principi in materia stabiliti dal P.U.M.S. in

fase di approvazione. Contraddittorio e per nulla rispettoso degli indirizzi assunti dal Consiglio comunale.

Siamo convinti che le richieste di riformulazione del capitolato di appalto provenienti dai cittadini residenti

nel centro, nella Civita e nei rioni Sassi, siano quanto mai legittime.

Il bando infatti è fortemente lesivo degli interessi dei cittadini residenti nelle zone interessate in quanto oltre

a produrre un ulteriore aggravamento della qualità della vita, riverbera effetti nel lungo periodo che

possono incidere sullo spopolamento del centro.

Si sottolinea come la progressiva istituzione di aree pedonali in centro, se da un lato ha migliorato la qualità

dell’offerta del nostro patrimonio culturale, dall’altro le poche aree riservate al parcheggio delle auto dei

residenti, la mancanza di un sistema di trasporti pubblici, soprattutto nella zona della Sassi / Civita, ha

aggravato ancora di più una situazione già difficilissima a causa della complicata orografia del nostro centro

storico.

La ricerca affannosa di un parcheggio da parte di chi cerca di ritornare a casa, soprattutto in alcune ore di

punta, finisce per intensificare il traffico cittadino incidendo pesantemente sui transiti giornalieri di strade

già congestionate come via Lucana.

Pur consapevoli della discrezionalità che la legge riconosce alla Pubblica amministrazione in materia di

provvedimenti limitativi della circolazione veicolare all’interno dei centri abitati, si vuole sottoporre

all’attenzione della nuova amministrazione l’esperienza, tra altre città italiane, di Torino.

Il comune di Torino nel rideterminare le tariffe per gli abbonamenti annuali relativi alla sosta agevolata dei

residenti del centro, ha differenziato le nuove tariffe in base all’attestazione Isee (Indicatore della situazione

economica equivalente, che tiene conto di reddito, patrimonio mobiliare e immobiliare e delle caratteristiche

di un nucleo familiare).

Tale sistema ha ricevuto il riconoscimento di legittimità da parte del TAR Piemonte con la sentenza n.

90/2018.

Il Tar Piemonte ha riconosciuto legittime e convalidato le nuove tariffe relative agli abbonamenti annuali

della sosta a raso su suolo pubblico e dei parcheggi in struttura in base all’attestazione ISEE secondo i

seguenti scaglioni:

– euro 10,00 /anno per coloro che hanno l’ISEE compreso tra 0 e 12.000,00 euro;

– euro 45,00 / anno per coloro che hanno l’ISEE compreso tra 12.000,00 e 20.000,00 euro;

– euro 90,00 /anno per coloro che hanno l’ISEE compreso tra 20.001,00 e 50.000,00 euro;

– euro 180,00 / anno per coloro che hanno l’ISEE superiore a 50.000,00 euro.

Nella sentenza richiamata il Tar Piemonte riconosce che, all’interno dei centri abitati, è possibile gestire

parcheggi subordinandoli al pagamento di una somma, secondo criteri però di ragionevolezza e

proporzionalità e quindi afferma che: ”La commisurazione della tariffa all’ISEE risponde, ad avviso del

Collegio, a legittime istanze di equità sostanziale, poiché consente di applicare un onere differenziato in

relazione alla condizione economica dell’abbonato, per la compartecipazione al costo della manutenzione

delle strade e dei servizi pubblici”.

Il Tar sottolinea inoltre come “la difesa dell’Amministrazione ha dimostrato che la tariffa ora imposta per

gli abbonamenti dei residenti resta assai inferiore a quella prevista per tutti gli altri abbonamenti per i non

residenti “ (euro 795,00/ anno).

Il caso specifico della città di Torino, che non è isolato, ma comune ad altre città, dimostra come la Pubblica

Amministrazione al di là delle scelte politiche che deve prendere debba contemperare gli opposti interessi e

quindi considerare le legittime esigenze dei cittadini che risiedono nei centri storici. I residenti del centro

non possono essere ulteriormente penalizzati con provvedimenti non meditati, non discussi e senza la

previsione di misure compensative.

Del resto il principio adottato dal comune di Torino e riconosciuto legittimo dal TAR Piemonte è riportato

anche all’art. 46 coma 2 dello Statuto della città di Matera dove si legge: “Il Comune, nell’attivare il

concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di

propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi,

distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione

alle sue effettive capacità contributive ed al livello di fruizione dei servizi.”.

Le disfunzioni che accompagnano da tempo le azioni della nostra amministrazione comunale sono evidenti:

– carenza di programmazione degli interventi;

– carenza di istruttoria tecnica prima dell’adozione delle decisioni;

– scarsa trasparenza dei processi decisionali ed esclusione della partecipazione dei cittadini;

– noncuranza dell’incidenza dei provvedimenti da adottare sui diritti dei cittadini e mancata ponderazione

della praticabilità di soluzioni meno penalizzanti.

Non sono più ammissibili provvedimenti adottati alle spalle dei cittadini, la rappresentanza politica, com’è

noto, non può surrogare le espressioni della società civile.

Matera, 09/03/2021

