Bandiera Palestina sul Comune di Potenza e a Matera?

Nella Città dei Sassi, dopo un ordine del giorno di compromesso,votato con non poche difficoltà in consiglio comunale si è alle bandiere fatte garrire in diverse manifestazioni di piazza, che hanno visto un buon numero di partecipanti tra cittadini e associazioni. Nulla, per ovvi motivi, sul Palazzo municipale di via Aldo Moro, in relazione alla eterogenea coalizione che guida il governo cittadino e con una identità governativa centrale e regionale ben precisa. Al Comune di Potenza, altro contesto e altra maggioranza, la bandiera è davanti al Palazzo di città, su iniziativa di Europa Verde e Avs.



Europa Verde – Alleanza Verdi e Sinistra sull’esposizione della bandiera della Palestina al Municipio di Potenza

Su proposta del consigliere Pace , il Sindaco e l’intera maggioranza hanno accolto l’iniziativa avanzata da Europa Verde – AVS di esporre la bandiera della Palestina presso il Municipio di Potenza.

Tale gesto intende sottolineare la necessità di mantenere alta l’attenzione su quanto sta accadendo a Gaza e di amplificare la voce di chi chiede pace, diritti umani e giustizia contro il genocidio.

Allo stesso tempo, questa iniziativa vuole essere un monito e un segnale di attenzione verso tutti i conflitti che, nel mondo, continuano a generare morte, distruzione e povertà.

Europa Verde – AVS ribadisce il proprio impegno a favore della pace, della cooperazione internazionale e della tutela della dignità di ogni persona.

