Banchetti in piazza a Matera, in serata, per referendum abrogativo Autonomia Differenziata

Tre righe degli organizzatori per consentire la raccolta di firme necessarie a chiedere il referendum abrogativo contro l’autonomia differenziata. A Matera lo si può fare, in serata, sotto i porti della Biblioteca ” Tommaso Stigliani” luogo simbolo di una petizione per salvare e rilanciare quella istituzione. Per firmare, ricordiamo, occorre portare il documento di riconoscimento.

L’ANNUNCIO DEL COMITATO ORGANIZZATORE

https://giornalemio.it/politica/ora-tocca-a-te-una-firma-contro-autonomia-differenziata/

Chi volesse firmare a MATERA per chiedere il referendum abrogativo della legge sull’Autonomia Differenziata troverà il banchetto tutte le sere davanti ai portici della biblioteca provinciale in piazza Vittorio Veneto dalle ore 19 alle ore 21. Vi aspettiamo!