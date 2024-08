BAMBINI, VELIERI E BALENE – secondo episodio

“E chi se lo sarebbe aspettato dal Sindaco – è stato il primo commento a caldo della comunità ‘lanerina’ – questo bel ripensamento a proposito della originaria incauta collocazione della balena Giuliana – un’opera artistica che la richiama – e del codazzo vetroresinato di velieri e polpi, nel Parchetto di Lanera?” ( il primo episodio puoi trovarlo su https://giornalemio.it/cronaca/bambini-velieri-e-balene/).

Certo, la prima cosa che viene in mente è che la sospensione dei lavori, in realtà, è conseguenza dalla mancata richiesta dell’autorizzazione della Sovrintendenza beni paesaggistici, che ne ha chiesto conto; beh, magari, di concerto con le pressioni di tanti gruppi consiliari che – come il Quartiere – ne avevano avuto notizia soltanto ad avvio del cantiere dei lavori; e magari, per le pressioni ricevute dall’Associazione: incontri, mobilitazioni delle famiglie, la sottoscrizione pubblica che in poche ore ha raggiunto oltre mille adesioni ..; e perché no, proprio per quella sensibilità verso i bambini e le famiglie che chi scrive, scorrettamente e ‘per fallo di reazione’, gli aveva negato al sindaco e al suo assessore e non è mai troppo tardi chiedergli scusa.

Ci piace pensare che a ‘convincere’ infine il Municipio tutto sia stato proprio il contributo positivo offerto dall’Associazione con una idea progettuale formalizzata, perché al tempo stesso si conservi il Parchetto nelle sue attuali funzioni e si realizzi un vero Parco a tema dedicato alla Balena Giuliana. Una sorta di sperimentazione di quel principio di ‘sussidiarietà orizzontale’ che stenta ad essere accolto dal nostro Comune, nonostante lo preveda la legge che applica l’art.118 della Costituzione! Un principio che prevede infatti, per la sua realizzazione, che si instaurino rapporti fra soggetti pubblici e soggetti privati in vista del perseguimento di un interesse comune ad entrambi, l’interesse generale.

Unanime il giudizio maturato ed espresso negli incontri che han prodotto l’idea progettuale: “Un parco a tema acquatico a Matera è una bella sfida: immaginarlo è al tempo stesso difficilissimo (come aggiungere qualcosa alla storia del rapporto millenario che la nostra città ha con l’acqua?) e facilissimo, perché moltissimi sono i luoghi in cui il legame con il prezioso elemento è forte e presente e diverse sono le sfumature da esplorare…per cui si sono valutate alcune chiavi di lettura particolari che si conciliassero con esigenze specifiche della nostra amministrazione e del comparto turistico di Matera, che necessita di nuovi attrattori per contrastare il dannosissimo e poco sostenibile “turismo mordi e fuggi”, e della cittadinanza richiede spazi di socialità e altri servizi più tipicamente forniti dal verde urbano quali: contatto con la natura, possibilità di effettuare camminate e altre attività all’aria aperta, spazi di gioco per bambini e ragazzi, e luoghi per la lettura, per le passeggiate con gli amici a quattro zampe, la meditazione e il relax, tutto senza effettuare lunghi spostamenti in auto. Gli spazi verdi molto grandi riescono a espletare più di una di queste funzioni, ma spesso se le superfici sono piccole un parco prende una connotazione più caratteristica: il piccolo parco di rione Cappuccini in zona sud è fondamentalmente un’area giochi, mentre il Parco del Castello, pertinenziale al Castello Tramontano, può essere considerato più un “salotto buono” con prevalente funzione estetica/culturale ma abbastanza grande da permettere molte altre attività; è presente perfino una particella sperimentale in cui si è rinunciato allo sfalcio del manto erboso alla base di annose piante di Pioppo in modo che le plantule originate dai semi potessero svilupparsi. Il Parco di Lanera, poco distante, è un’area accogliente a servizio del Rione ma non solo: piccolo gioiellino di progettazione, dal 2010 anno di realizzazione, è sempre frequentatissimo da persone di ogni età e per le attività più diverse”.

Saranno avviate – ha deciso il sindaco – nei prossimi giorni le procedure per l’acquisizione dei terreni, previdentemente già classati verde urbano proprio per unire il parco del Castello con quello che circonda i due complessi dell’Università, ricadenti in sinistra di via Lanera – tra la sede universitaria, il nuovo parcheggio, la Casa per ferie S. Anna e la soprastante via del Castello; stanno partendo le candidature dell’idea progettuale ‘donata’ dal Quartiere – grazie al lavoro di soci-tecnici – per catturare finanziamenti disponibili.

“Sicuramente – avvertono i cittadini dell’Associazione – i tempi per la realizzazione del Parco a tema restano più lunghi di quelli concessi dalla Regione per l’utilizzo dei fondi destinati all’installazione del modello della balenottera e dei giochi per i bambini; ma s’è trovata una soluzione anche per risolvere al meglio questo inghippo: l’Associazione ha presentato al Sindaco una soluzione-tampone: nell’attesa dell’inizio dei lavori per il Parco tematico dedicato alla “balena Giuliana” , quei giochi potrebbero essere allocati nella parte bassa del parchetto, evitando l’impatto visivo sul fronte stradale, che impedirebbe la percezione stessa della presenza del parchetto e dell’orizzonte paesaggistico, non potendo così conseguire il beneplacito della Sovrintendenza.

Insomma, una conclusione dignitosa anche per la Città e il suo turismo di qualità che ritrova nella complessità del progetto messo in cantiere le ragioni geologiche, storiche e culturali del territorio della fossa bradanica e della Città che vuole onorare al meglio la vicenda della balenottera pleistocenica; scacciando la moneta cattiva della paccottiglia e della disneylandizzazione.”

Ma tutto questo non è vero! È una semplice provocazione – ci avvertono gli ‘insorgenti’; per far comprendere quel che si perde, si sciupa, s’ignora della Città e del suo territorio! Aspettiamo ancora dal Sindaco e dall’Amministrazione che dirige proposte e risposte utili!

Noi – aggiungono gli intervenuti alla conferenza abbiamo già approntanto sia l’idea progettuale sugli spazi verdi della collina del Lapillo che quella dell’ubicazione ‘temporanea garantita’ degli oggetti acquisiti dall’Amministrazione, e le consegneremo al Sindaco; e le andiamo illustrando nel consenso entusiasta delle decine e decine di abitanti del Quartiere e della Città che ci hanno visitato nelle nostre iniziative di sensibilizzazione, di mobilitazione; con il pubblico riconoscimento di tanti cittadini e turisti per l’azione partecipativa dell’Associazione (e quì tralasciamo i moccoli all’indirizzo del Municipio).

Può questa ‘teatralizzazione‘ della dialettica tra Lanera e l’Amministrazione, offrire maggior contributo alla consapevolezza civica? Ai timori di quegli amministratori che ‘non si fidano’ della partecipazione attiva? Offrire anche noi alla pretesa ‘culturale’ del turismo locale, finalmente spessore, memoria, voglia di futuro? Eh sì, questa non è soltanto ‘una storia minima’: pone una domanda urgente: “come la Città guarda sé stessa?”; e non più: “chi, quali interessi particolari guatano Matera?”