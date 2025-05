Ballottaggio. Nicoletti tira dritto e chiede confronto leale su progetti per Matera

Prima di cominciare la conferenza stampa lo invitiamo a prendere l’imbuto come aveva fatto il grande Totò per invitare i ‘’cittadini e le cittadine’’ a votare per Antonio… Lo fa volentieri prima di parlare di quel clima di veleni che sta ammorbando la campagna elettorale “sul piano personale” , attivato da leoni da tastiera (una specie trasversale non in estinzione) che sono andati oltre la definizione di ‘’boiardo di Stato’’ passando per l’omofobia. E qui mostra un video “spinto ad arte” che fa male. Nicoletti ci tiene a dire che è persona pulita, che vuole impegnarsi per Matera, per confrontarsi sulle cose da fare, e che respinge quel clima di violenza seguito al voto del primo turno, quando era indicato come una ‘’brava persona’’, un tecnico. “Una situazione- ha commentato- che Matera non merita’’. Contano coerenza, proposte e fatti ed è quello che i cittadini vogliono sentire e che Nicoletti porta avanti incontrando la gente nei quartieri. L’ultimo al mercato di Piccianello per il quale vorrebbe attivare un progetto di rilancio come accade per i greenmarket di New York. C’è tempo . Ora contano la sfida all’ultimo voto con Roberto Cifarelli, sostenuto da nove liste, dalla identità precisa e con un patto che lega anime diverse. Nicoletti, comunque, ha confermato contatti con i candidati sindaci esclusi al primo turno delle elezioni comunale del 25 e 26 maggio scorso, ma solo sui programmi…



“Ci sono contatti con gli altri candidati sindaci (Luca Prisco compreso ndr)-ha detto Antonio Nicoletti,confermando in generale l’appello agli elettori. I contatti non sono basati sulle poltrone ma su un concetto di città , cosa vogliamo per Matera. Questo sto condividendo e poi lascerò a loro la decisione. Noi siamo per la trasparenza e la coerenza totale , che nella nostra coalizione c’è stata dall’inizio e ci sarà anche in futuro. Al ballottaggio condividendo il programma e la parola bene comune”. Quanto alla possibilità che arrivino leader nazionali a cominciare dalla presidente del consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, il candidato del centro destra ha detto che al momento non è stato deciso . ” Non abbiamo ancora deciso-ha detto Nicoletti- e su questo mi riservo di rispondere nei prossimi giorni”. E tra i temi trattati non potevano non esserci l’ipotesi Anatra zoppa ,la presa di posizione del segretario del Pd, Gianni Lettieri, che ha invitato a votare per Roberto Cifarelli e la presenza di posizione ‘’critica’’ del vicesegretario Lupo. https://giornalemio.it/politica/lettieri-risorge-e-invita-a-votare-cifarelli-replica-lupo-nessun-organismo-del-pd-lo-ha-deciso/, che ha alimentato le polemiche sulla presenza assenza del Pd senza simbolo nelle elezioni comunali di Matera.



” Per onestà verso l’elettorato- ha detto Nicoletti- lo spauracchio dell’anatra zoppa è stato utilizzato come elemento di distrazione di massa per toglierlo dal ventaglio delle situazioni concrete sulle quali ci si deve basare la scelta degli elettori al momento del ballottaggio.Non mi esprimo diversamente per onestà e rispetto degli elettori. Primo perchè non c’è ancora il verbale della commissione elettorale, poi perchè c’è una marea di giurisprudenza che dice tante cose. Ci siamo rivolti anche ad esperti di diritto amministrativo e neanche loro possono esprimere. La prima cosa chiara è che la legge è a favore della governabilità e le sentenze vanno in questa direzione. La seconda cosa certa è che il mio contendente non ha la governabilità della sua coalizione e se ha avuto il 9 per cento in meno delle sue liste . Se oggi arriva la cavalleria ”potentina” a favore di Cifarelli, ma a noi non interessa, io ho amici ovunque. C’è stato questo intervento che pare sia stato titolo personale ( Lettieri ndr) mi chiedo cosa è il Pd in Basilicata ? Perchè arriva un candidato sindaco supportato da esponenti della Destra e di Azione, poi arriva un segretario regionale che prima sostiene Santochirico (il tavolo del centrosinistra) e poi dice che non lo sostiene più. Dopo il primo turno, guarda caso,interviene. Perchè lo dice oggi, dopo il primo turno? C’è qualche magheggio?



E poi perchè il vicesegretario lo smentisce mezz’ora dopo? Agli elettori cosa vanno a raccontare. Non ci capisco nulla. Cifarelli si autosospende dal Pd, poi rientra, si candida a sindaco con Azione e con la Destra . Dice, poi, oggi sono centro sinistra e poi dice in tv di cancellare quel termine . Stiamo a giocare? Cosa ritenete che gli elettori abbiano in testa? Lo trovo offensivo nei confronti dei cittadini e delle cittadine di Matera. E io che li rispetto, non vado a contare balle. Non vado a dire in giro che c’è l’anatra zoppa. Chiedo che venga apprezzato un comportamento che rispetta una campagna elettorale, che è un momento di democrazia.Se la trasformi in capitomboli, in gioco delle tre carte credo che sia una cosa che Matera non merita. Perchè Matera è Matera” E sulla vittoria al ballottaggio con una maggioranza diversa ? ” E’ prematuro -ha detto- governerò sulla base di progetti e del bene comune, dialogando con tutti. Ci sono tantissime anatre zoppe che hano fatto un buon governo per cinque anni. L’anatra zoppa ha un miglior controllo democratico rispetto alla gestione dell’Amministrazione. Io lo voglio il controllo democratico . Sono sicuro che con la mia coalizione vado tranquillo. Non ho paura del confronto con persone che condividano bene comune, non debbano avere interessi personali ,bene della città, sviluppo delle imprese , giovani, welfare, abbattimento delle barriere architettoniche. Progetti per Matera ,che troverete nel mio programma, che si sta arricchendo di cose buone . Se la gente vuol bene alla città. Se dovesse arrivare l’anatra zoppa gli metteremo una stampella, purchè si vada nella direzione del falco grillaio… ”