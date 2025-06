Ballottaggio: ha votato il 56,71 per cento…Stasera il sindaco di Matera

I numeri non si possono ignorare e, nonostante, il calo fisiologico dei votanti per le comunali di Matera che al primo turno era stato del 64,85 per cento, il voto per la scelta del sindaco è una certezza e con lo zoccolo duro del peso dei due schieramenti, aldilà delle scelte o del silenzio degli indecisi o di quanto hanno aderito alla ”libertà di coscienza”. La scelta tra Roberto Cifarelli e Antonio Nicoletti ha sui piatti della bilancia un peso specifico, legato alla consistenza degli schieramenti che hanno espresso i 18 consiglieri per Cifarelli e gli 11 per Nicoletti, gli altri tra M5s e Progetto Comune. La premialità, ricordiamo, scatterebbe solo nel caso di successo del primo. Lo sapremo stasera. Nel frattempo è in corso lo spoglio per i 5 referendum che a Matera ha raggiunto il 33,51 per cento .



COME E’ ANDATA AL SEGGIO DELLA ASM

Ballottaggio per il sindaco di Matera e referendum: 16 i votanti nella Sezione speciale dell’ospedale Madonna delle Grazie



L’azienda Sanitaria Locale di Matera informa che nella Sezione speciale n. 44 allestita nell’ospedale Madonna delle Grazie per il ballottaggio del Sindaco di Matera e per i referendum, hanno votato, nella giornata di domenica 8 e di lunedì 9 giugno, 16 elettori ricoverati nella struttura. Dei 16 degenti residenti nella città di Matera che hanno chiesto di poter esercitare il diritto di voto, 7 sono donne e 9 uomini.

Nel seggio allestito nei locali della Direzione Amministrativa ospedaliera del presidio Madonna delle Grazie le operazioni di voto si sono svolte regolarmente.

Matera, 9 giugno 2025

