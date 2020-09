E’ inutile pestare acqua nel mortaio degli apparentamenti ufficiali tra partiti e movimenti che non ci sono o di intese e indicazioni di voto, palesi e non, che si prestano a interpretazioni che lasciano il tempo che trovano. Conta per Matera e i materani andare a votare, comunque, per un voto libero e con un minimo di considerazione su quello che si ha davanti, da dove viene, cosa vuol fare e che autonomia reale ha per farlo.

Il ballottaggio tra Rocco Luigi Sassone e Domenico Bennardi, riferimento di due aree diverse e dalle storie differenti, è anche questo.

Astensione e il ‘’se la vedano loro’’. Per cui occhi e orecchie sintonizzate su quello che si dice, si intende fare, separando la verità (verificabile) dalle fandonie e dalle strumentalizzazioni degli imbonitori o di quanti sono interessati a entrare a tutti i costi in consiglio comunale, perché manca poco per farlo. Scenari disegnati e analizzati a livello teorico- come riporta nella riflessione che segue il prosindaco Antonio Serravezza.

Ma occorre guardare alla realtà e fare la scelta giusta. Conta Matera e la sua autonomia, che va recuperata. E occhio a quanti sono pronti a saltare sul carro del vincitore all’ultimo momento. Leccapiedi e sciacalli e in agguato da sempre. Tornano sempre…

MATERA AL BALLOTTAGGIO TRA CENTRODESTRA E CENTROSINISTRA.

Il primo turno non è stato sufficiente a decretare il vincitore alle elezioni e si ricorre al ballottaggio. Una seconda votazione a confronto diretto tra i candidati sindaco che hanno ottenuto più voti. Il ballottaggio tra i due candidati serve ad eleggere il nuovo sindaco. Si tratta di una seconda votazione che vede in ballo a confronto diretto soltanto i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nella prima tornata del 20 e 21 settembre.

Nel nostro caso stiamo parlando del candidato Sassone (Centrodestra) e Bernardi (Cinquestelle). Vincerà il ballottaggio il candidato che ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi, invece in caso di parità la vittoria spetta al candidato più anziano di età. A Matera il ballottaggio verrà vinto dal candidato sindaco che otterrà la maggioranza assoluta dei voti, vale a dire il 50% + 1 dei voti validamente espressi. Se le liste collegate superano il 40% dei voti queste ottengono il 60% dei seggi all’interno del Consiglio. Il restante 40% viene distribuito in maniera proporzionale alle liste che hanno superato la soglia di sbarramento del 3%.

Se il centrodestra con Sassone, pur partendo in vantaggio, pare essere arrivato al massimo della propria capacità attrattiva, dall’altra parte è ancora da vedere dove apporranno la croce gli elettori delle altre liste che avevano proprio come denominatore comune il non voler ritornare all’esperienza di governo appena passata, ossia del sindaco De Ruggeri.

E’ utile sentire cosa avranno da dire i due candidati ancora in lizza, non solo sulla città ma anche sulla squadra che proporranno per amministrarla. Nuovi assessorati? Finalmente sarà lasciato ai giovani le spazio che meritano? E, naturalmente, ci saranno apparentamenti? Sono iniziate da giorni le manovre che vedono coinvolti tutti gli altri schieramenti rimasti fuori dalla sfida a due per la poltrona più importante. Ci sarà da lavorare perché ad oggi ci sarebbero tante alleanze informali tra i partiti.

Le opportunità del momento hanno portato le formazioni politiche a non rendere note in modo ufficiale gli accordi, che però potrebbero essere raggiunti nelle stanze delle segreterie.

Da qui al 4 ottobre possono succedere tante cose. Al momento il confronto si è mantenuto su toni civili e speriamo continui a esserlo. Il distacco tra i due pretendenti alla poltrona di sindaco è di soli 3 punti.