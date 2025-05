Ballottaggio? Astensione in aumento. Come recuperare ?i voti?

C’è poco da festeggiare e nei commenti, tra i tanti, in coda al servizio ognuno mette in risalto – giustamente- il proprio risultato interpretando il risultato dell’urna come conviene, ringraziando gli elettori, anche quelli che hanno ignorato le candidature della salute ospedaliera…rimaste al palo o quasi. La politica è altro e con la scomparsa o quasi di competenze ed esperienze non meravigliamoci più di tanto se a Matera alle comunali del 25 e 26 maggio l’astensionismo è passato dal 69,61 per cento del 2000 al 64,87 per cento di quest’anno e su 50779 aventi diritto al voto sono andati meno di 33…000 un numero da via Crucis o da auscultazione ”dica 33” salutistica. Mancano 17.000 e passa elettori, astensionisti, delusi (soprattutto in quella che era la Sinistra di un tempo), per la scomparsa di simboli ( è il caso del Pd), sfiduciati (chissà) dallo scarso appeal o dalla credibilità dei candidati,dalla mancanza di risposte della politica per la gestione della cosa pubblica o che ne hanno le scatole piene delle ”passerelle” di personaggi istituzionali bravi ad annunciare e rassicurare che in caso di vittoria Matera sarà sempre nel proprio cuore. Si accetta, chi lo fa, per fede. Ma c’è anche tanto ”qualunquismo” nel solco che sono ”tutti una maniera”o del dialettale ” Scart frusc e vien primiera”. Problema nazionale, rafforzato dalla crisi dell’economia, dai costi dei servizi, dal lavoro precario (altro che statistiche dell’ottimismo), da un Paese ”allineato e coperto” sulle guerre in Europa e in Medio Oriente e via elencando. A Matera servirebbe uno scossone per recuperare questa fetta di elettorato. C’è poco tempo. Tante le cause, ma occorre essere credibili e supportati da concretezza ,da autonomia decisionale e da una stabilità nel governo cittadino che è una scommessa. A Roberto Cifarelli e ad Antonio Nicoletti, che si sfideranno al ballottaggio con l’ipotesi non peregrina dell’anatra zoppa https://giornalemio.it/politica/a-proposito-di-ballottaggio-e-di-anatra-zoppa-due-ipotesi-per-il-futuro-consiglio/ il dovere di tentare di recuperare gli iscritti al partito trasversale del ”non voto”. E questo è un pericolo per la democrazia, anche per il vento che tira da Roma e per le tante strette autoritarie che vengono da Occidente…e Oriente.

Angelino (Matera nel cuore): “1331 grazie ai materani che hanno scelto Matera nel cuore”



I RINGRAZIAMENTI DI GIOVANNI ANGELINO (MATERA NEL CUORE)

Con 1331 voti di lista e due consiglieri eletti, il sottoscritto e Michele Paterino, la lista Matera nel cuore festeggia un risultato straordinario per quanto riguarda la competizione elettorale e con orgoglio faccio notare che siamo la quarta forza della coalizione riformista guidata dal prossimo sindaco Roberto Cifarelli

Ringrazio i candidati della mia lista e tutti i materani che ci hanno votato. Posso già garantire che sapremo ripagare la fiducia dei nostri elettori.

Il viaggio di “Matera nel cuore” non si ferma certamente qui perché continuerà a raggiungere i quartieri, ascoltare le richieste di tutti i cittadini e portare le stesse all’attenzione del nuovo sindaco che sarà eletto al ballottaggio.

Non mi stancherò mai di difendere Matera dai soprusi della politica che accentra tutto su Potenza e lo potremo fare anche perché possiamo affrontare il ballottaggio con il candidato sindaco scelto dai materani.



DI MATERA 2030

COMUNICATO STAMPA – Amministrative, Matera 2030: «Un risultato che conferma la forza del nostro progetto civico»

Il primo turno delle elezioni amministrative ha segnato un passaggio politico fondamentale per la città di Matera. Il nostro candidato sindaco, Roberto Cifarelli, è risultato il più votato dai materani, con il 43,52% confermando la bontà della proposta civica costruita in questi mesi con entusiasmo, ascolto e partecipazione.

In questo scenario, la lista Matera 2030 ha ottenuto un risultato di straordinario valore, affermandosi con l’8,47% dei consensi come seconda forza della coalizione ed eleggendo tre consiglieri comunali. È un dato che ci onora e responsabilizza: è il frutto di un lavoro serio, radicato sul territorio, costruito intorno a un’idea di città moderna, giusta e solidale.

La coalizione a sostegno di Cifarelli ha raggiunto complessivamente il 52,48% dei voti, dato che – al netto del ballottaggio ancora da affrontare – garantisce già la maggioranza dei seggi in consiglio comunale. Un elemento politico decisivo che racconta di un consenso reale, ampio e trasversale. Matera ha scelto la serietà del progetto, la forza della visione e il profilo di un candidato esperto, capace di unire e costruire.

Ora si guarda al secondo turno con determinazione e fiducia. Matera 2030 sarà, come sempre, in prima linea per completare questo percorso e consegnare alla città un governo stabile, competente e vicino alle persone. Continueremo a lavorare con responsabilità e passione per offrire a Matera un futuro all’altezza delle sue potenzialità.



IL COMMENTO DI MATTIA (fdi)

A Matera, al primo turno il centrodestra ha ottenuto un risultato assolutamente soddisfacente. In particolare Fratelli d’Italia con il 10, 41 per cento dei voti, sommati a quelli di ‘Io Sud’, di fatto la seconda lista di FdI, che ha ottenuto il 4,74 per cento dei consensi, si attesta a primo partito della città”. Così il deputato Aldo Mattia (FdI), commenta il primo turno delle elezioni comunali a Matera. “ E’ il risultato di un ottimo lavoro di squadra svolto in questi due anni, nel corso del quali abbiamo fortemente rinnovato il partito con due giovani responsabili Michele Giordano (coordinamento provinciale) e Stefano Melodia (coordinamento comunale). D’altronde – continua il deputato – abbiamo sempre dimostrato di non essere dei presuntuosi, mentre, invece, più volte abbiamo sentito dall’altra parte l’annuncio della vittoria al primo turno. Ora, con la stessa coerenza, la stessa abnegazione e con grande e umile lavoro, affronteremo i prossimi quindici giorni che ci separano al verdetto finale più fiduciosi che mai”.



Di DOMENICO BENNARDI ( m5s)

Il candidato sindaco, Domenico Bennardi, ringrazia gli elettori e rilancia gli obiettivi futuri nell’Amministrazione comunale.

«Grazie a tutte e tutti. Ora un’opposizione vigile, dura, ma anche costruttiva». E’ il messaggio del candidato sindaco Domenico Bennardi, partendo da un’analisi lucida e obiettiva del voto al primo turno. «I risultati ci consegnano un verdetto chiaro: il nostro progetto politico non ha fatto breccia. -ammette Bennardi- È una sconfitta che accettiamo con rispetto, ma non senza riflessione. Voglio ringraziare sinceramente tutte le cittadine e i cittadini che ci hanno dato fiducia, così come le donne e gli uomini che hanno costruito con me questa proposta politica. Ora ci attende un compito diverso, ma non meno importante: esercitare un’opposizione vigile, dura quando serve, ma sempre orientata a costruire soluzioni e tenere alto il confronto democratico. Saremo presenti, attenti, coerenti. Un dato non può passare inosservato: tanto voto disgiunto, tanti voti annullati e poi l’affluenza che continua a calare. -sottolinea Bennardi- Quest’ultimo è un segnale politico preoccupante, che va oltre le percentuali. Riguarda tutti: partiti, candidati, schieramenti. E va letto con onestà. Le divisioni interne, la frammentazione delle coalizioni, l’assenza di alcuni simboli e identità politiche, sono tutti fattori che hanno reso più difficile orientarsi e riconoscersi in un’offerta politica chiara. Questo disorientamento ha probabilmente contribuito a una crescente disaffezione, ma comunque occorre che la politica torni ad ascoltare e a rappresentare, senza appiattirsi e senza perdere la sua forza più importante: il legame con le persone. Un grazie a tutta la mia squadra di candidate e candidati e sostenitori, bellissimo gruppo dal quale è opportuno ripartire. Noi ci saremo. -conclude Bennardi- Con spirito critico, ma anche con il desiderio di contribuire davvero a una città più giusta, più trasparente, emblema internazionale di pace e più vicina a chi la vive ogni giorno».



DI PIETRO LACORAZZA

Elezioni Matera. Bardi rivendica di essere minoranza a Matera.

Ai leader nazionali della destra che provano a mettere il cappello sul ballottaggio a Matera si unisce il Presidente Bardi che ne rivendica il risultato.

Mettendo insieme cose diverse – ad esempio Irsina e Matera, se penso ad Azione – il Presidente Bardi dice testualmente ‘ci giochiamo la partita al ballottaggio con solide possibilità di successo’.

E dice la verità il Presidente Bardi perché il candidato Nicoletti è di sua diretta nomina alla Fondazione Matera Basilicata 2019.

E tuttavia ci permettiamo di aggiungere che al Presidente Bardi è sfuggito che la sua rivendicazione riguarda un risultato di minoranza a Matera, alla faccia del buon governo di cui parla soprattutto per la Città dei Sassi.

Il secondo turno è una partita diversa dal primo ma è chiaro il campo ideale e valoriale espresso dal voto materano: molto largo rispetto agli orientamenti di opposizione al governo Meloni con un civismo espulso perché disobbediente.

Sono giorni decisivi per far prevalere il progetto e le aspirazioni, la grande ambizione di forze riformiste e progressiste di riconnettere la comunità ad un possibile futuro di Matera.

Roberto Cifarelli è la scelta necessaria, giusta ed utile; ma quel che più conta non è la persona ma quello che può essere ancora lo spazio di ricostruzione, superando asprezze e risentimenti.

DI GIUSEPPE GIORDANO

Comunicato stampa.



Amministrative Matera, Giordano (Ugl): “Nicoletti, competente, coerente e senza doppiogiochismo”.

“Il risultato elettorale a Matera per il candidato sindaco Antonio Nicoletti è positivo e con il ballottaggio rilancia più forte di prima, l’uomo competente, determinato e pragmatico, colui che dal primo momento ha parlato alla città con un’unica proposta di governo trasparente, di seri contenuti programmatici e che, soprattutto, contro qualsiasi forma di camaleontismo, cerchiobottismo e doppiogiochismo in una posizione chiara e coerente”.

Così Pino Giordano, Segretario Provinciale dell’Ugl Matera per il quale, “promuoviamo a pieni voti Nicoletti poiché ha saputo far ben comprendere che con la sua elezione a Sindaco c’è in palio rilanciare il ruolo di Matera nella sanità, nella cultura e nelle sfide internazionali e dove i cittadini hanno dato chiaro il segnale chiedendone visione, concretezza e un’amministrazione forte, non a compromessi elettorali. Per l’Ugl, se pur in tutta evidenza c’è stato un calo d’affluenza alle urne, la politica torna protagonista. Affidarsi a Nicoletti, un presupposto essenziale per garantire stabilità, governabilità e, al contempo, sanare quella frattura che persiste tra cittadini e istituzioni manifestata dal non voto. Ora è giunto il tempo di aprire una nuova fase: Matera ha bisogno di diventare capitale del buon vivere, della qualità della vita, della cultura quotidiana. Il 2019 ha lasciato un’eredità importante alla città dei Sassi, positiva, inimmaginabile fino a qualche decennio fa, e incrementerà ancor più Matera, nel 2026, dove si prepara a diventare Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo. Dobbiamo riaprire una stagione di dialogo senza la quale le politiche volte a regolare il mercato del lavoro rischiano di diventare poco efficaci per questa meravigliosa Città. Con il ballottaggio la posta in gioco è tra l’ingovernabilità di una ‘coalizione macedonia’ ed una squadra coesa con un chiaro programma che delinea il futuro di Matera in sintonia con la maggioranza di governo della Regione. Si riparta, subito, con un centrodestra coeso e operando con maggiore determinazione. Per l’Ugl Matera è arrivato il momento del cambio di passo – conclude Giordano -: ci sono quindici giorni decisivi, in cui bisogna dare il massimo per continuare a crescere, stando fra la gente, gli operatori, le famiglie, i lavoratori, e portare Nicoletti alla vittoria”.

Matera, 27 maggio 2025.

Comunicato stampa.

DELL’ASSESSORE REGIONALE FRANCO CUPPARO

Cupparo: Risultato positivo per centrodestra. Con il ballottaggio la posta in gioco è tra l’ingovernabilità di una “coalizione arlecchino” ed una squadra coesa con un chiaro programma. “Il risultato elettorale a Matera per il nostro candidato sindaco Antonio Nicoletti e per Forza Italia è positivo e con il ballottaggio rilancia l’unica proposta di governo della città che è trasparente, di seri contenuti programmatici e che, soprattutto, rifiuta il trasformismo”. Così l’Assessore regionale allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo sottolineando l’impegno della senatrice Elisabetta Casellati, segretario regionale di Forza Italia Basilicata, del Presidente Vito Bardi, e di tutti i dirigenti regionali, provinciali e comunali del partito, tra i quali il nuovo segretario provinciale di Fi di Matera Modarelli, insieme ai candidati, “per costruire una nuova stagione politica che avrà effetti diretti e significativi sulla nuova amministrazione di centrodestra”. “Per Forza Italia è stata una dura prova affrontata a testa alta affermando i valori del nostro partito che sono principalmente di coerenza e di condivisione dell’alleanza tra i partiti del centrodestra. Voglio ringraziare le nostre candidate e i nostri candidati, i nostri iscritti e simpatizzanti, i materani che hanno espresso il loro consenso per le nostre scelte. Ci aspetta adesso un nuovo intenso lavoro per spiegare ai materani che la posta in gioco con il ballottaggio – afferma Cupparo – è tra l’ingovernabilità di una “coalizione arlecchino” con mille colori, anime e personalismi ed una coalizione coesa con un chiaro programma che delinea il futuro di Matera in sintonia con la maggioranza di governo della Regione”.