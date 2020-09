La domanda con marcata inflessione dialettale circola da martedì scorso , con l’indicazione delle urne di Rocco Luigi Sassone ( Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Cambiamo per Matera, Matera sempre insieme e Matera Patrimonio comune) e Domenico Bennardi ( M5S, Psi-Verdi,Volt, Matera 3.0) per il ballottaggio del 4 e 5 ottobre per eleggere il nuovo sindaco di Matera e il nuovo consiglio. Previsioni e rumori di piazza darebbero avanti il candidato pentastellato con voti che verrebbero da cittadini che hanno votato gli altri candidati o parte di loro. Ma c’è anche il rischio di astensionismo all’insegna del disimpegno o di ‘’aggiustamenti’’ di posizioni interne in corso d’opera, sempre possibili nei ballottaggi. I cittadini, comunque, sono chiamati a scegliere sindaci e programmi. Non ci sono al momento apparentamenti ufficiali e quanto dichiarato dal candidato sindaco Domenico Bennardi ” l’apparentamento si farà solo con i cittadini” lo conferma. E di appello alla città, ai materani ha parlato in passato anche Rocco Sassone. Per cui appello rivolto agli elettori. Intese, pour parler? In passato ce ne sono sempre stati. Ma stavolta c’è un clima diverso. E del resto nessuno può promettere o impegnarsi per qualcosa o qualcuno. Ringraziamenti per l’elettorato e per il risultato conseguito con valutazioni, che scenderanno nel dettaglio per capire ”perchè e per come” è maturato quando saranno noti i voti delle sezioni, dove il voto disgiunto è andato alla grande. Conta solo rimboccarsi le maniche motivando le proprie forze disponibili, anche se chi ha avuto pochi consensi non ha più stimoli a impegnarsi in un ballottaggio. E allora sono proprio quelli che hanno buone possibilità di entrare in consiglio che ricontatteranno di persona, ”vis a vis”, gli elettori di riferimento che non possono dire di no o che si sono disimpegnati, dopo aver visto venir meno l’impegno elettorale di domenica scorsa. Gli equilibri al ballottaggio, dove sono sempre possibili sorprese, possono far pendere la bilancia del consenso proprio in questa direzione. Le ipotesi di composizione del futuro consiglio comunale disegnate con tanta pazienza ,metodo e valutazioni, dal collega Piero Quarto su ” Il Quotidiano del Sud” sono uno spaccato di quella che potrebbe essere la futura maggioranza al Comune di Matera. Qualcuno ipotizza l’anatra zoppa, con un sindaco di un colore e una maggioranza di corto respiro. Possibile. Paradossi all’italiana. Serve una seria riforma elettorale. Quando? Chi e come la fa ?Forse ce lo diranno i leader nazionali. A cominciare da Luigi Di Maio che apre il tour del ballottaggio. Salvini potrebbe ritornare. Ma si attendono anche Giorgia Meloni (Fdi), Silvio Berlusconi (FI) e altri. Contano il porta a porta, il caffè al bar, le riunioni da silenzio assenso e il disegno e le priorità per la città che deve recuperare autonomia decisionale. Le sponsorizzazioni contano fino a un certo punto. Ci sono i problemi da affrontare. A cominciare dall’economia, dal lavoro, dai servizi ( rifiuti e sanità) ai trasporti. E per farlo servono ‘’squadre’’ preparate e credibili, dando un’occhiata alla pianta organica del Comune. Altrimenti si vende fumo. Teste di legno e liberi professionisti del cambio di casacca, purtroppo, sono sempre in agguato.AI materani il dovere di aprire occhi, orecchie e di andare a votare, comunque.