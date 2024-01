B…come Banche: I buoi sono scappati. La Regione prova a richiamarli

Ma siamo perplessi che possono tornare nella stalla e sui propri passi…Ne avevamo parlato nel corso di precedenti servizi, e già dai mesi scorsi, sulla decisione della Banca Popolare dell’Emilia Romagna di chiudere alcuni sportelli in Basilicata e di istituire la direzione amministrativa fuori regione. Scelte di gruppi private che rispondono a logiche gestionali e funzionali sulle quali Enti e Istituzioni locali possono nulla o quasi, in relazione a una logica dei numeri di abitanti e forse della ”raccolta” che ci penalizzano. La protesta dei sindacati di Cgil, Cisl e Uil e del settore bancario a Matera, https://giornalemio.it/cronaca/basilicata-a-credito-con-la-bperlunedi-protesta-a-matera/, è servita a ribadire i motivi della protesta, la preoccupazione dei tagli all’occupazione, i disagi per l’utenza soprattutto nei piccoli centri e a sollecitare la istituzione di un osservatorio bancario. Chiedere non costa nulla ma Regione e Istituzioni possono davvero poco o nulla contro scelte decise e programmate altrove. Ci prova il consigliere Luca Braia ( Italia Viva) che annuncia la convocazione della seconda commissione dei sindacati e del presidente della giunta Vito Bardi. Nessun cenno alla Bper. Una lettera, forse un confronto con le atre banche e con le Poste per conoscere, eventualmente, i programmi futuri. La Basilicata, e non da ora, perde funzioni e servizi. La storia della chiusura di sportelli e sedi in Basilicata è nel solco della desertificazione in atto e a una emigrazione giovanile che continua, accanto al silenzio di associazioni imprenditoriali e degli enti locali. Tutti rassegnati o disattenti? Fate voi…Qualcuno ricorda, con il senno di poi, le aspettative legate alla scelta di fusione della Popolare del Materano nella Popolare del Mezzogiorno e guarda a un futuro ”comprensoriale” che, forse, poteva essere diverse. Ma cambia tutto…



Braia: Chiusura BPER, la Regione apra immediatamente un confronto istituzionale. Convocherò Bardi e sindacati con urgenza in II Commissione.

“Il sistema del credito prende i risparmi dei lucani e abbandona la Basilicata. Anche la BPER, dopo la chiusura di tre sedi a Matera in pochi anni, sposta l’ultima direzione di area della Basilicata tra Puglia e Campania, nel silenzio delle istituzioni e della politica che ci governa. Convocherò immediatamente le rappresentanze delle federazioni UILCA Uil, FISCA Cgil e FIRST Cisl e il Presidente Bardi in seconda commissione per aprire un fronte istituzionale di discussione sul tema dello smantellamento dei presidi fisici e decisionali del sistema bancario italiano nella nostra regione, con aggregazione in quelle viciniori. La politica regionale se ne deve occupare con urgenza, sino ad oggi è rimasta totalmente sorda e assente, nel rivendicare la giusta attenzione. Oggi deve provare almeno a pretendere che tali decisioni non siano prese a danno dei lucani e delle lucane, da parte delle banche.”



Lo dichiara il Consigliere Regionale Luca Braia, presidente della seconda commissione Consiliare Programmazione e Bilancio e capogruppo Italia Viva – Renew Europe.

“La logica è la solita, purtroppo: quella di cancellare la nostra terra dai circuiti. Nonostante i numeri del sistema bancario – prosegue Luca Braia – in grande aumento, con il risparmio gestito (dato Italia 1.285 miliardi di euro del 2022 rispetto ai 1.141 del 2019) e degli extra profitti del sistema bancario (dato Italia 40 miliardi di euro), essere una regione piccola continua a penalizzare continuamente la nostra Basilicata. Di quali numeri parliamo? Dal momento che la raccolta, in Basilicata, in percentuale alla popolazione ci vede tra le prime in Italia, con prestiti bancari in questi ultimi anni in aumento.