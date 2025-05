Azzurro Donna…per le Comunali di Matera pari opportunità

Non è di tutti giorni che la rappresentanza delle donne negli organismi di rappresentazione raggiungono la metà con gli uomini e soprattutto quando si parla di candidature in liste per le elezioni comunali è un’impresa o quasi. E già perché l’altra metà del cielo, come ripete un antico adagio ha i piedi per terra. Del resto conciliare l’impegno in politica con quello di madre, lavoratrice e altro è difficile e costa rinunce. Ma a Matera Forza Italia, come racconta la coordinatrice regionale di Azzurro Donna, Lucia Pangaro, si è riusciti nell’impresa di coprire metà della lista con candidate vogliose di impegnarsi e di portare esperienze e sensibilità diverse. Ora resta l’altra metà del cammino quello della elezione nel prossimo consiglio comunale, a sostegno del candidato sindaco Antonio Nicoletti.



All’indomani degli Stati Generali del Sud di Forza Italia, ai quali abbiamo avuto il piacere e l’onore di intervenire ci pregiamo di evidenziare la partecipazione delle donne a quest’importantissimo evento. Un evento voluto dal partito fondato da Silvio Berlusconi oltre 30 anni fa ed ancora intatto nei suoi valori e nel suo esistere in ogni dove con un’indiscussa capacità di governance. L’evento voluto e svoltosi nella città di Matera è stato l’occasione per Azzurro Donna di ribadire l’impegno e la concretezza delle presenze femminili che, in occasione delle imminenti consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale, rappresentano il 50% della lista di Forza Italia a sostegno del candidato sindaco Antonio Nicoletti. Sono 15 su 32, professioniste, madri, mogli, operatrici del turismo e nel sociale, consulenti, dirigenti d’azienda e docenti, tutte armate del grande coraggio non solo di cambiare, ma soprattutto di porsi quali attrici del vero cambiamento. Quel cambiamento di cui Matera ha bisogno da tempo per esercitare al meglio quel ruolo centrale nel mondo del turismo che oramai le viene riconosciuto dal mondo intero e Forza Italia ed Azzurro Donna saranno per sempre riconoscenti a queste donne che, al netto del risultato elettorale, già da ora faranno rete e squadra per una società più giusta per tutti. Un immenso grazie quindi a: CAROLINA SCAVONE, GIUSJ BITONDO, PIERANGELA BRIGANTE, RAFFAELLA CALIA, MARIA ROSARIA CAMASSA, ANTONIETTA COSENTINO, STEFANIA DRAICCHIO, MARGHERITA EPIFANIA, ANGELA FRANCHINI, MIRELLA GRIPPO, VALERIA IACOMINI, ANTONIA LASALVIA, PAOLA LOGIUDICE, ROSSELLA MAGNO E MARIA TERESA RIZZI.

Un doveroso grazie anche al nostro Segretario Regionale, Ministro Elisabetta Casellati, per aver visto quest’importante presenza femminile con entusiamo e come un valore per tutto il partito.

MATERA, 23 maggio 2025